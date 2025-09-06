subhash ghai reveals how raajkumar and dilip kumar became friends, shares unseen pics ऐसे हुई थी दिलीप कुमार-राज कुमार के बीच दोस्ती, सुभाष घई ने शेयर की सौदागर की अनदेखी तस्वीर, Bollywood Hindi News - Hindustan
ऐसे हुई थी दिलीप कुमार-राज कुमार के बीच दोस्ती, सुभाष घई ने शेयर की सौदागर की अनदेखी तस्वीर

सुभाष घई ने तस्वीर शेयर कर बताई राज कुमार और दिलीप कुमार के बीच हुई दोस्ती की बात। दोनों ने फिल्म सौदागर में साथ काम किया था। डायरेक्टर ने पुरानी तस्वीर शेयर कर वो पल याद किया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:50 PM
हिंदी सिनेमा में कई बार बड़े सितारों को साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। ऐसा ही पल आया था जब बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स दिलीप कुमार और राज कुमार एक ही फ्रेम में नजर आए थे। फिल्म थी 1991 में रिलीज हुई सुभाष घई की ‘सौदागर’। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाई बल्कि दो लीजेंडरी एक्टर्स को साथ देख फैंस भी खुश हुए। अपने जमाने के दो बड़े एक्टर्स के बीच पहले दोस्ती का रिश्ता नहीं था। शूटिंग के दौरान भी विवाद की खबर सामने आई थी। लेकिन शूटिंग के अंत तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। डायरेक्टर सुभाष घई ने इस बारे में बात की।

फिल्म सौदागर की यादें

फिल्म ‘सौदागर’ में दो बड़े एक्टर्स को साथ लाने का काम सुभाष घई ने किया था। अब उन्होंने एक दोनों एक्टर्स की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उस पल को याद किया है। डायरेक्टर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “दो दिग्गज को एक फिल्म ‘सौदागर’ (1990) में लाना और तीन महीने पहले शूट पूरा करना मेरे लिए एक अविश्वसनीय अनुभव था। हर किसी ने 100 प्रतिशत दिया और एक क्लासिक बनी।"

टाइमलेस क्लासिक बनी फिल्म

घई ने बताया कि फिल्म के दौरान दोनों सुपरस्टार्स के बीच जो दूरियां थीं, वो मिट गईं और फिल्म के अंत तक दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने लिखा, “फिल्म टाइमलेस क्लासिक बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के बीच आपसी भरोसा और मोहब्बत थी।" फिल्म में दोनों को पसंद किया गया था।

