ऐसे हुई थी दिलीप कुमार-राज कुमार के बीच दोस्ती, सुभाष घई ने शेयर की सौदागर की अनदेखी तस्वीर

हिंदी सिनेमा में कई बार बड़े सितारों को साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। ऐसा ही पल आया था जब बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स दिलीप कुमार और राज कुमार एक ही फ्रेम में नजर आए थे। फिल्म थी 1991 में रिलीज हुई सुभाष घई की ‘सौदागर’। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाई बल्कि दो लीजेंडरी एक्टर्स को साथ देख फैंस भी खुश हुए। अपने जमाने के दो बड़े एक्टर्स के बीच पहले दोस्ती का रिश्ता नहीं था। शूटिंग के दौरान भी विवाद की खबर सामने आई थी। लेकिन शूटिंग के अंत तक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। डायरेक्टर सुभाष घई ने इस बारे में बात की।