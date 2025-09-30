वह मेरे करीब आए, उनकी आंखें बंद थीं… नेहल के इस आरोप के बाद, सुभाष घई ने इंस्टा पर क्या लिखा?

सुभाष घई का नाम एक बार फिर से नेगेटिव वजह से चर्चा में है। एक्टर नेहल वडोलिया का कहना है कि सुभाष घई उनके साथ गलत हरकत कर चुके हैं। उनके स्टेटमेंट के बाद सुभाष घई ने एक पोस्ट किया है।

नेहल वडोलिया के सेक्शुअल मिसकंडक्ट के आरोप के बाद सुभाष घई का एक पोस्ट चर्चा में है। इसमें उन्होंने लिखा है कि की बार लोग पब्लिसिटी के लिए गलत-सही बयान देने लगते हैं, ऐसे लोगों से मिलना डरावना है। बता दें कि नेहल ने रीसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि वह सुभाष घई क घर गईं तो उन्होंने होंठों पर किस करने की कोशिश की थी। अब सुभाष घई के इस पोस्ट को नेहल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2018 में भी फिल्ममेकर पर मीटू के दौरान यौन शोषण का आरोप लग चुका है।

सुभाष घई ने लिखा ये पोस्ट सुभाष घई ने सोमवार को पोस्ट किया, 'हालांकि सारे सीनियर्स और एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे करियर से जुड़ी सलाह के लिए आपके पास आएं तो आप उन्हें गाइड करें। लेकिन आज अनजान इंसान से मिलना डरावना है जो कि पब्लिसिटी के लिए गलत-सही बयान देकर सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं। भगवान उनका भला करे, सम्मानजनक करियर बनाने के लिए आपस में सम्मान सबसे पहले जरूरी है।'



