वह मेरे करीब आए, उनकी आंखें बंद थीं… नेहल के इस आरोप के बाद, सुभाष घई ने इंस्टा पर क्या लिखा?

सुभाष घई का नाम एक बार फिर से नेगेटिव वजह से चर्चा में है। एक्टर नेहल वडोलिया का कहना है कि सुभाष घई उनके साथ गलत हरकत कर चुके हैं। उनके स्टेटमेंट के बाद सुभाष घई ने एक पोस्ट किया है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:52 PM
नेहल वडोलिया के सेक्शुअल मिसकंडक्ट के आरोप के बाद सुभाष घई का एक पोस्ट चर्चा में है। इसमें उन्होंने लिखा है कि की बार लोग पब्लिसिटी के लिए गलत-सही बयान देने लगते हैं, ऐसे लोगों से मिलना डरावना है। बता दें कि नेहल ने रीसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि वह सुभाष घई क घर गईं तो उन्होंने होंठों पर किस करने की कोशिश की थी। अब सुभाष घई के इस पोस्ट को नेहल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2018 में भी फिल्ममेकर पर मीटू के दौरान यौन शोषण का आरोप लग चुका है।

सुभाष घई ने लिखा ये पोस्ट

सुभाष घई ने सोमवार को पोस्ट किया, 'हालांकि सारे सीनियर्स और एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे करियर से जुड़ी सलाह के लिए आपके पास आएं तो आप उन्हें गाइड करें। लेकिन आज अनजान इंसान से मिलना डरावना है जो कि पब्लिसिटी के लिए गलत-सही बयान देकर सोशल मीडिया पर दिखना चाहते हैं। भगवान उनका भला करे, सम्मानजनक करियर बनाने के लिए आपस में सम्मान सबसे पहले जरूरी है।'

क्या बोली थीं नेहल

एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने गलाट्टा प्लस को दिए इंटरव्यू में सुभाष घई पर सेक्शु्अल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड सुभाष के मैनेजर थे। वह उनके साथ ही सुभाष घई से गई थीं। नेहल बोलीं, 'जैसे ही मैं बाहर आई, सुभाष घई कमरे में दाखिल हुए। मुझे लगा कि वह वॉशरूम जा रहे हैं। वह सीधे चले आ रहे थे। एक पॉइंट पर वह मेरे इतने करीब आ गए कि मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उनकी आंखें बंद थी। मैं किनारे हुई तो उनके होंठ मेरे गाल पर छू गए। उन्होंने मुझे किस किया और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि वह मेरे होंठों पर किस करने वाले थे।'

