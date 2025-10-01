Subhash Ghai denies sexual harassment allegations, says it's an attempt to tarnish his image and will take legal action सुभाष घई ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया झूठ, कहा, छवि धूमिल करने की कोशिश, लेंगे लीगल एक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने अपने ऊपर लगे सभी यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताते हुए स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम इस मामले को देखेगी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 05:20 PM
बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई पर कई दफा यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। हाल में एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने बताया था कि एक बार सुभाष घई ने उन्हें किस करने की कोशिश की थी। अब इन आरोपों को डायरेक्टर सुभाष घई ने चुप्पी तोड़ी है और इन्हें गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये झूठे आरोप उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात कही है।

सुभाष घई का स्टेटमेंट

सुभाष घई की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि झूठे आरोपों के जरिए मेरी या मेरी कंपनियों और टीम के सदस्यों की छवि धूमिल करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमारी लीगल टीम ऐसे किसी भी अपमानजनक कोशिश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।" आगे कहा गया, "अगर किसी की कोई सच्ची शिकायत है, तो सही और न्यायसंगत तरीका यही है कि वह पुलिस या संबंधित कानूनी अधिकारियों से संपर्क करे। प्रचार के लिए झूठे दावों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना न सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है, बल्कि गैरकानूनी भी है।"

नेहल के आरोप

बता दें, नेहल ने हाल मीक पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुभाष घई के घर डिनर पर गई तो उन्हें डायरेक्टर ने किस करने की कोशिश की थी। बाद में वो वहां से चली। इसके अलावा एक्ट्रेस केट शर्मा ने भी सुभाष घई जबरन किस और गले लगने का आरोप लगाया था। केट ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फिल्म में लॉन्च करने के लिए डायरेक्टर ने उन्हें उनके साथ रात बिताने का ऑफर दिया था। हालांकि, सुभाष घई ने अभी तक खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया।

