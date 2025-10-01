सुभाष घई ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया झूठ, कहा, छवि धूमिल करने की कोशिश, लेंगे लीगल एक्शन

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने अपने ऊपर लगे सभी यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताते हुए स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम इस मामले को देखेगी।

बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई पर कई दफा यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। हाल में एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने बताया था कि एक बार सुभाष घई ने उन्हें किस करने की कोशिश की थी। अब इन आरोपों को डायरेक्टर सुभाष घई ने चुप्पी तोड़ी है और इन्हें गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये झूठे आरोप उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात कही है।

सुभाष घई का स्टेटमेंट सुभाष घई की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि झूठे आरोपों के जरिए मेरी या मेरी कंपनियों और टीम के सदस्यों की छवि धूमिल करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमारी लीगल टीम ऐसे किसी भी अपमानजनक कोशिश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।" आगे कहा गया, "अगर किसी की कोई सच्ची शिकायत है, तो सही और न्यायसंगत तरीका यही है कि वह पुलिस या संबंधित कानूनी अधिकारियों से संपर्क करे। प्रचार के लिए झूठे दावों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना न सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है, बल्कि गैरकानूनी भी है।"