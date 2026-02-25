अनिल कपूर को आज भी बीवी से मांगनी पड़ती है पॉकेट मनी, बोले- घर पर मेरा कोई फैन नहीं
अनिल कपूर अपने फेवरिट हैं, यह बात उनके परिवार के लोग कई मौकों पर बता चुके हैं। अब उन्होंने बताया है कि उनके एक्टिंग करियर में कोई इंट्रेस्ट नहीं लेता, बीवी से अभी भी पॉकेट मनी लेनी पड़ती है।
झक्कास हीरो अनिल कपूर 45 साल से भी अधिक समय से बॉलीवुड में ऐक्टिव हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके फैन्स उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं, लेकिन अनिल कपूर के घर का माहौल इससे बिल्कुल उलट है। अपनी अगली फिल्म सूबेदार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अनिल कपूर ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि मेरे घर में कोई भी मेरा फैन नहीं है और मुझे आज भी पॉकेट मनी अपनी वाइफ सुनीता से मांगनी पड़ती है।
पत्नी से मांगता हूं पॉकेट मनी
अनिल कपूर ने बताया कि फैमिली के लिए वह घर की मुर्गी दाल बराबर हैं। इवेंट के दौरान उन्होंने कहा, 'मेरे घर में कोई भी मेरा फैन नहीं है। आज भी घर से निकलने से पहले मैंने सुनीता को बताया कि ट्रेलर लॉन्च के लिए जा रहा हूं, तो उसने पूछा कि कौन सी फिल्म है। उसे एकदम आइडिया नहीं है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है... मेरी फैमिली ऐसी है। मैं घर में एकदम स्पेशल नहीं हूं, कभी-कभी शूट पर निकलने से पहले मुझे 10-15 हजार रुपये कैश मांगने पड़ते हैं।'
सफलता में सुनीता का बड़ा हाथ
उन्होंने कहा कि आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं उसके पीछे सुनीता का बहुत बड़ा हाथ है, उसने मेरा करियर को संवारने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान दिए हैं। सूबेदार पर चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने निजी रिश्तों की भावनाओं को इस फिल्म के किरदार में उतारा है। अनिल कपूर ने कहा कि मेरी बेटियों के साथ मेरा इस तरह का रिश्ता नहीं है। सोनम, रिया और मैं दोस्त की तरह हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, काम के प्रति जुनून...लेकिन इस सबको इसमें पिरोना चुनौतीपूर्ण था। अनिल कपूर ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी को इतना क्रेडिट इसलिए देते हैं कि वह उनका पागलपन और काम समझती हैं।
अपकमिंग फिल्म के चर्चे
अनिल कपूर की अपकिंग फिल्म सूबेदार के काफी चर्चे हैं। इसका ट्रेलर आ चुका है। अनिल कपूर के साथ सूबेदार में राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल,फैजल मलिक और मोना सिंह हैं। फिल्म 5 मार्च को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो रही है। अनिल कपूर का कहना है कि यह उनकी जिंदगी के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक है।
