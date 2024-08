स्त्री-2 ने तोड़ा 'एवेंजर्स' और 'अवतार' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 'दंगल' भी पिछड़ी

इतनी थी अवतार और एंडगेम की कमाई

मालूम हो कि ये दोनों ही फिल्में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों में गिनी जाती हैं। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' ने 2019 में अपनी रिलीज के बाद सभी भाषाओं को जोड़कर भारत में कुल 373 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं Avatar - The Way of Water ने 391 करोड़ 40 लाख रुपये साल 2022 में कमाए थे। यानि भारतीय सिनेमा ही नहीं इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्मों को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका कुल कलेक्शन कितना रहता है।