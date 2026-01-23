नूपुर सेनन के रिसेप्शन वीडियो सामने आते ही ट्रोल हुईं उनकी ननद, यूजर्स बोले- 'इसे जलन कहते हैं...'

संक्षेप: नूपुर सेनन ने अपने मुंबई में हुए वेडिंग रिसेप्शन में सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया मरून कलर का गाउन पहना। इस ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट गाउन के साथ उन्होंने मैचिंग वेल भी था। वहीं उनके पति स्टेबिन बेन ने काले रंग का सूट पहना था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। नूपुर ने अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में 10 और 11 जनवरी को शादी कर ली थी। इस शाही शादी में उनकी फैमिली के अलावा बॉलीवुड के भी कुछ सितारों ने शिरकत की। ये शादी दो रीति रिवाजों के साथ हुई। पहले ये शादी 10 जनवरी को क्रिश्चियन और बाद में 11 जनवरी को हिंदू-रीति रिवाजों से संपन्न हुई। इसके बाद 13 जनवरी को कपल ने मुंबई में आकर एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा था जिसमें सलमान खान सहित कई सारे गेस्ट मौजूद थे। इस शादी में नूपुर के साथ उनकी स्टेबिन की बहन का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आ गईं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नुपूर सेनन ने पहना मरून कलर का गाउन दरअसल, नूपुर सेनन ने अपने मुंबई में हुए वेडिंग रिसेप्शन में सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया मरून कलर का गाउन पहना। इस ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट गाउन के साथ उन्होंने मैचिंग वेल भी था। वहीं उनके पति स्टेबिन बेन ने काले रंग का सूट पहना था। हर किसी ने दुल्हन की ड्रेस की काफी तारीफ की। वहीं, कृति सेनन भी अपनी ड्रेस को लेकर काफी सुर्खियों में रहीं। उन्होंने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ऑलिव ग्रीन साड़ी कैरी की, जिसमें वह कहर ढा रही थीं।

भाभी की ड्रेस कॉपी कर ट्रोल हुई ननद अब बात करते हैं दूल्हे राजा स्टेबिन बेन की बहन के ड्रेस की। बता दें कि स्टेबिन की बहन ने भी अपनी भाभी नूपुर से बिल्कुल कॉपी करता हुआ मैरून गाउन कैरी किया। इस ड्रेस की वजह से नूपुर की ननद को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स उन्हें ट्रोल कर भलाबुरा सुना रहे हैं।