गोविंदा ने करवा चौथ पर दिया ऐसा गिफ्ट, सुनीता आहूजा की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

करवा चौथ के मौके पर पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। अब गोविंदा ने भी पत्नी सुनीता को स्पेशल गिफ्ट दिया है। सुनीता ने खुद गिफ्ट की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है।

करवा चौथ के मौके पर सभी आज अपने पति के साथ इस खास त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी औरतों ने अपने पति के लिए फास्ट रखा है। सुनीता आहूजा और गविंदा जिनके रिलेशन के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं, अब सुनीता ने करवा चौथ के मौके पर गोविंदा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने करवा चौथ का गिफ्ट भी दिखाया है।

सुनीता के चेहरे पर गिफ्ट की खुशी सुनीता ने फोटो शेयर की है जिसमें उनके गले में सोने का बड़ा हार पहना हुआ है। सुनीता के चेहरे पर हार की खुशी साफ नजर आ रही फोटो शेयर कर सुनीता ने लिखा, सोना कितना है सोना है। गोविंदा...मेरा करवा चौथ गिफ्ट आ गया। इस पोस्ट पर सभी सुनीता की तारीफ कर रहे हैं।

तलाक की आई थी खबरें बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि दोनों का तलाक होने वाला है। सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। हालांकि बाद में दोनों ने इन खबरों को गलत बताया। यहां तक की गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों पैपराजी के सामने साथ में आए और फोटोज क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं सुनीता ने खुद कहा कि अगर ये सच होता तो क्या हम ऐसे चिपक कर फोटोज क्लिक करवाते।

गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। हाल ही में अपने एक यूट्यूब वीडियो के दौरान सुनीता ने कहा था कि अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो माता रानी उसे छोड़ेगी नहीं।