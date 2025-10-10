Ssunita Ahuja Flaunts Husband Govinda Karwa Chauth Gift Poses With Heavy Gold Necklace गोविंदा ने करवा चौथ पर दिया ऐसा गिफ्ट, सुनीता आहूजा की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSsunita Ahuja Flaunts Husband Govinda Karwa Chauth Gift Poses With Heavy Gold Necklace

गोविंदा ने करवा चौथ पर दिया ऐसा गिफ्ट, सुनीता आहूजा की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

करवा चौथ के मौके पर पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। अब गोविंदा ने भी पत्नी सुनीता को स्पेशल गिफ्ट दिया है। सुनीता ने खुद गिफ्ट की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:10 PM
share Share
Follow Us on
गोविंदा ने करवा चौथ पर दिया ऐसा गिफ्ट, सुनीता आहूजा की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

करवा चौथ के मौके पर सभी आज अपने पति के साथ इस खास त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी औरतों ने अपने पति के लिए फास्ट रखा है। सुनीता आहूजा और गविंदा जिनके रिलेशन के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं, अब सुनीता ने करवा चौथ के मौके पर गोविंदा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने करवा चौथ का गिफ्ट भी दिखाया है।

सुनीता के चेहरे पर गिफ्ट की खुशी

सुनीता ने फोटो शेयर की है जिसमें उनके गले में सोने का बड़ा हार पहना हुआ है। सुनीता के चेहरे पर हार की खुशी साफ नजर आ रही फोटो शेयर कर सुनीता ने लिखा, सोना कितना है सोना है। गोविंदा...मेरा करवा चौथ गिफ्ट आ गया। इस पोस्ट पर सभी सुनीता की तारीफ कर रहे हैं।

तलाक की आई थी खबरें

बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि दोनों का तलाक होने वाला है। सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। हालांकि बाद में दोनों ने इन खबरों को गलत बताया। यहां तक की गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों पैपराजी के सामने साथ में आए और फोटोज क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं सुनीता ने खुद कहा कि अगर ये सच होता तो क्या हम ऐसे चिपक कर फोटोज क्लिक करवाते।

गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। हाल ही में अपने एक यूट्यूब वीडियो के दौरान सुनीता ने कहा था कि अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करेगा तो माता रानी उसे छोड़ेगी नहीं।

गोविंदा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लास्ट वह साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे।

Sunita Ahuja Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।