एसएस राजामौली बोले- भारतीय सिनेमा ने कभी रामायण और महाभारत के साथ न्याय नहीं किया
एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ अगले साल अप्रैल में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने कभी रामायण और महाभारत के साथ न्याय नहीं किया।
एसएस राजामौली इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘वाराणसी’ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में बात की और कहा, “रामायण और महाभारत हमेशा से मेरी फिल्मों की प्रेरणा रहे हैं। मैं अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ में भी रामायण का एक प्रसंग दिखाने वाला हूं।"
महाभारत और रामायण पर बनी फिल्मों के बारे में राजामौली ने क्या कहा?
एसएस राजामौली ने एम्पायर फिल्म पॉडकास्ट में कहा, “मैं कई सालों से अपनी भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं में रामायण और महाभारत पर बनी फिल्में देखता आ रहा हूं। इनमें कई फिल्में और उनके सीन मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि रामायण और महाभारत की कहानियां जितनी बड़ी और भव्य हैं, उनके साथ उत उन्हें पर्दे पर उससे भी शानदार तरीके से दिखाया जा सकता है। इन कहानियों में बहुत कुछ ऐसा है, जो अब तक फिल्मों में नहीं दिखाया गया है।"
‘यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है’ - एसएस राजामौली
राजामौली ने आगे कहा, “अब जब मुझे मौका मिला है, तो मैं इन कहानियों को बड़े स्तर पर दिखाना चाहता हूं। सिर्फ बड़े-बड़े सीन ही नहीं, बल्कि किरदारों की भावनाओं को भी अच्छे से दिखाना चाहता हूं। मैं खुद से सवाल करता था कि जब मुझे पहले बनी फिल्मों में ये किरदार और सीन देखकर पूरी संतुष्टि नहीं मिली, तो अब मैं इन्हें कैसे दिखाऊंगा? यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।”
‘वाराणसी से मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं’ - एसएस राजामौली
एसएस राजामौली बोले, "इसी वजह से मैं ‘वाराणसी’ को अपनी अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म मानता हूं। हालांकि, रामायण से जुड़ा हिस्सा इस फिल्म का सिर्फ एक छोटा-सा भाग है। फिल्म में अभी बहुत कुछ है और इसे लेकर मेरे सपने और उम्मीदें बहुत बड़ी हैं।”
क्या है ‘वाराणसी’ की कहानी?
‘वाराणसी’ रामायण या महाभारत पर आधारित फिल्म नहीं है। यह एक एडवेंचर फिल्म है, जिसमें पौराणिक कहानियों की झलक के साथ जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। राजामौली का कहना है कि जिन लोगों को रामायण और महाभारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वे भी फिल्म की कहानी और किरदारों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने ‘RRR’ में असली स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर एक काल्पनिक कहानी दिखाई थी, उसी तरह ‘वाराणसी’ में भी पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक नई कहानी दिखाएंगे।
फिल्म में प्रियंका चोपड़ा आएंगी नजर
फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं। उनके साथ प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसे महेश बाबू के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है।
भगवान राम के रूप में महेश बाबू को देख हैरान रह गए राजामौली
फिल्म में रामायण से जुड़ा एक खास हिस्सा है, जिसमें महेश बाबू भगवान राम के रूप में नजर आएंगे। राजामौली ने बताया कि महेश बाबू को इस किरदार में देखकर वह काफी प्रभावित हुए। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान राजामौली ने कहा, “मुझे महेश बाबू से 100 प्रतिशत की उम्मीद थी, क्योंकि मैं जानता था कि वह इस किरदार को अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई, तो उन्होंने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया। उन्होंने 200 प्रतिशत दिया। उन्होंने किरदार को इतनी अच्छी तरह निभाया कि मैं खुद हैरान रह गया। उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत खास रहा।”
भगवान राम वाले सीन की शूटिंग में लगे 60 दिन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में भगवान राम से जुड़े हिस्से को शूट करने में करीब 60 दिन लगे। राजामौली ने बताया कि इस हिस्से की शूटिंग करना आसान नहीं था। वह चाहते थे कि यह सीन देखने में जितना शानदार लगे, उतना ही दर्शकों के दिल को भी छुए। इसलिए इसे तैयार करने में काफी मेहनत की गई।
कब रिलीज होगी ‘वाराणसी’?
‘वाराणसी’ 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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