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एसएस राजामौली ने रणवीर के इस सीन को बताया एक्टिंग की मास्टर क्लास, की डायरेक्टर की तारीफ

Mar 21, 2026 12:15 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बाहुबली और RRR जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले एसएस राजामौली ने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ की है। रणवीर के एक सीन को बताया एक्टिंग की मास्टर क्लास। आर माधवन के बारे में लिखी ये बात।

एसएस राजामौली ने रणवीर के इस सीन को बताया एक्टिंग की मास्टर क्लास, की डायरेक्टर की तारीफ

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ में साउथ फिल्म इंडस्ट्री आगे आई है। विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू के बाद अब डायरेक्टर एसएस राजामौली ने फिल्म को शानदार बताया। एक्टर्स और डायरेक्शन की तारीफ करते हुए अपने एक पसंदीदा सीन की बात कही है। राजामौली खुद एक शानदार डायरेक्टर माने जाते हैं। उन्होंने दुनियाभर में पहचान बनाने वाली बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। राजामौली ने धुरंधर 2 देखने के बाद फिल्म की तारीफ में ये बातें कहीं हैं।

आदित्य धर की फिर हुई तारीफ

एसएस राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे धुरंधर पसंद आई थी। लेकिन द रिवेंज ने ओरिजिनल की स्केल और आत्मा को पार कर दिया है। फिल्म की राइटिंग, कास्टिंग, टेक्निकल एक्जेक्यूशन, म्यूजिक, वर्ल्ड डिज़ाइन और डायरेक्शन सब शानदार है। आगे राजामौली ने लिखा फिल्म की राइटिंग ही ट्विस्ट और इमोशन को पैदा कर रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन की तारीफ की और रणवीर सिंह के एक खास सीन की तारीफ की। उनकी एक्टिंग को खास बताया।

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राजामौली का फेवरेट सीन?

आगे राजामौली ने एक सीन का ज़िक्र किया जिसमें रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत सिंह रांगी अपनी बहन को बुरी हालत में पाता है। इस सीन में रणवीर के चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज किसी को भी रोने पर मजबूर कर देती है। इसी सीन को राजामौली ने खास बताया।रणवीर की एक्टिंग को मास्टर क्लास बताया। आर माधवन के काम की भी सराहना की। राजामौली ने इस शानदार फिल्म के लिए धुरंधर 2 की पूरी टीम को बधाई दी है।

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अब तक की कुल कमाई

धुरंधर 2 रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने पेड प्रीमियर में 43 करोड़ कमाए थे। ओपनिंग पर धमाका करते हुए कलेक्शन 102.55 करोड़ तक पहुंच गया था। दूसरे दिन शुक्रवार को 80.72 और आज शनिवार को सुबह 11 बजे तक इस फिल्म में 20.72 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 246.99 तक पहुंच गया है।

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वीकेंड होगा धमाका

बता दें, धुरंधर 2 का पहला वीकेंड धमाकेदार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म दोनों दिन 100-100 करोड़ पार की कमाई कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही 500 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगी। फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जो रिव्यू मिला है उससे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा समय तक टिकी रहेगी।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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