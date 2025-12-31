इक्कीस फिल्म के डायरेक्टर बोले- कभी धुरंधर जैसी फिल्म नहीं बनाऊंगा, अगर ऐसा किया तो...
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म को दर्शकों से काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर रही है।
धुरंधर फिल्म की जहां तारीफ हो रही है, वहीं कुछ फिल्म को लेकर ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं हैं। अब इक्कीस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन जिनकी मूवी 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है, उन्होंने कहा कि वह ऐसी फिल्में कभी नहीं बनाएंगे। वह यह भी बोले कि ऐसी फिल्म अगर बनाऊंगा तो ये मेरा पागलपन होगा।
अगर मैं ऐसी फिल्में करने लगा तो पागलपन होगा
दरअसल, द हिंदू से बात करते हुए श्रीराम से धुरंधर से उनकी स्पाई थ्रिलर के कम्पैरिजन के बारे में पूछा गया जैसे एजेंट विनोद तो उन्होंने कहा, धुरंधर एक अच्छी बनी फिल्म है जिसमें परफॉर्मेंसेसे भी शानदार हैं, लेकिन यह मेरी तरह की फिल्में नहीं हैं। हमें समझना होगा कि सब अलग समय में रह रहे हैं। धुरंधर एक फिल्म है। वह शानदार कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन यही एक फॉर्मेट नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं तो यह सबसे बड़ा पागलपन होगा जो मैं करूंगा।
बता दें कि धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने भारत में 700 करोड़ से ज्यादा और विदेश में 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
डायरेक्टर आदित्य को लेकर बोले
फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर वह बोले, ‘आदित्य का अलग सेंस और क्राफ्ट है और मुझे उनकी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं बना सकता।’
श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस
खैर फिल्म इक्कीस की बात करें तो यह सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर आधारित मूवी है जिन्हें सबसे कम उम्र में परम वीर चक्र प्राप्त हुआ था।
फिल्म की स्टार कास्ट
फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। उनके अपोजिट में सिमर भाटिया हैं जो अक्षय कुमार की भांजी हैं। दोनों की यह पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और दीपक डोबरियाल भी हैं।
रिलीज से पहले ही कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अपना रिव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस मूवी को शानदार बताया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।