Sridevi Wanted Boney Kapoor To Get Hair Transplant Says I Used To Say When You Are With Me Why I Need To Put Hair श्रीदेवी की थी ख्वाहिश बोनी कपूर करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट, बोले- मैं बोलता था तुम साथ हो तो..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSridevi Wanted Boney Kapoor To Get Hair Transplant Says I Used To Say When You Are With Me Why I Need To Put Hair

श्रीदेवी की थी ख्वाहिश बोनी कपूर करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट, बोले- मैं बोलता था तुम साथ हो तो...

श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें परिवार और फैंस के दिलों में जिंदा है। अब बोनी ने अपनी पत्नी को लाइफ की कई अच्छी चीजों का क्रेडिट दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे श्रीदेवी की वजह से उनकी एक बुरी आदत छूटी है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
श्रीदेवी की थी ख्वाहिश बोनी कपूर करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट, बोले- मैं बोलता था तुम साथ हो तो...

बोनी कपूर ने कुछ समय पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने अपना वजन पहले से काफी कम कर लिया है और उनका हेयर ट्रांसप्लांट ने भी सबको चौंकाया क्योंकि उनका लुक अब और अट्रैक्टिव हो गया है। अब बोनी ने इन सबका क्रेडिट अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी को दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे श्रीदेवी की वजह से उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी थी।

डाइट के बारे में बताया

चंद्र कोच्चर से बात करते हुए बोनी ने बताया कि श्रीदेवी उनकी गाइडिंग लाइट थीं जब बात लाइफस्टाइल बदलाव की आती। बोनी जो फिलहाल 88 किलो के हैं, उनका अभी गोल 85 किलो तक पहुंचना है। बोनी ने कहा, ‘वजन कम नियम से खाने से है: जूस, फल जैसे आमला और किवि, 2 अंडों का ऑमलेट, लंच में सूप या जवार रोटी दाल, सब्जी के साथ। वहीं डिनर तंदूरी चिकन या सूप के साथ। कभी-कभी चीट डेज कर सकते हैं। लेकिन फोकस नहीं हटना चाहिए।’

श्रीदेवी ने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बोला था

बोनी ने फिर बताया कि कैसे श्रीदेवी ने उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मोटिवेट किया था। उन्होंने कहा, जब श्रीदेवी थीं तो उन्होंने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहा। वह मुझे लेकर भी गईं, लेकिन मैं यही सोचता कि जब मेरे पास श्रीदेवी हैं तो मुझे बालों की क्या जरूरत। मुझे श्रीदेवी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं मिल सकता था।

स्मोकिंग छोड़ने पर बोले

बोनी ने आगे कहा, ‘स्मोकिंग की आदत भी श्रीदेवी ने छुड़वाई। बोनी ने बताया कि कैसे एक बार जब दोनों न्यू यॉर्क गए थे शादी से पहले तब श्रीदेवी ने उनसे कहा था कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए स्मोकिंग छोड़ दो। उन्होंने सिग्रेट और लाइटर वहीं फेंक दिया। इतना ही नहीं उन्होंने सिग्रेट का जो पूरा कार्टन था उसे पानी से भर दिया और 12 साल तक स्मोक नहीं किया।’

इसके बाद उन्होंने फिर से स्मोक करना शुरू कर दिया था और तब श्रीदेवी ने फिर उन्हें सिग्रेट छोड़ने को कहा। यहां तक कि श्रीदेवी के निधन के बाद जब उन्हें तलब होने लगी तब भी उन्होंने सिग्रेट नहीं पी। बोनी ने कहा, जब श्रीदेवी की बॉडी मेरे सामने थी, मैं टूट गया था। मैं बालकनी में गया और वहां लोग स्मोक कर रहे थे। मुझे और तलब होने लगी। लेकिन मैंने श्रीदेवी के लिए स्मोक नहीं किया।

boney kapoor sridevi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।