अपने ही देवर संग रोमांस करना नहीं था श्रीदेवी को मंजूर, ठुकराई फिल्म ने इस हीरोइन को बना दिया सुपरस्टार

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी दमदार एक्टिंग के चलते हमेशा ही फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। श्रीदेवी ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर और कल्ट फिल्में दी हैं। लेकिन अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर को ठुकराया जो रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसे श्रीदेवी ने ठुकरा दी। इस रोल को ठुकराने की वजह कहीं न कहीं उनके देवर अनिल कपूर भी रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म और किसने लपका वो रोल।

इस फिल्म को किया रिजेक्ट श्रीदेवी की हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'बेटा' है। ये फिल्म काफी पसंद की गई और इसमें बतौर लीड एक्टर कोई और नहीं, बल्कि श्रीदेवी के देवर अनिल कपूर थे। निर्देशक इंद्र कुमार ने श्रीदेवी को अपनी फिल्म 'बेटा' में बतौर लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया।

बोनी से हुआ झगड़ा इंद्र कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले ये फिल्म बोनी कपूर बना रहे थे, लेकिन श्रीदेवी ने जब इसमें काम करने से मना कर दिया तो फिल्म के राइट्स फिल्ममेकर इंद्र कुमार ने ले लिए थे। श्रीदेवी के मना करने की एक वजह उनके देवर अनिल कपूर भी हैं। श्रीदेवी मूवी में अपने देवर संग रोमांस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद ये रोल माधुरी दीक्षित के पास गया और वो इसे करने के लिए मान गईं। हालांकि, श्रीदेवी इससे पहले मिस्टर इंडिया, जुदाई, लाडला, रूप की रानी चोरों का राजा जैसी कई फिल्मों में अनिल संग काम कर चुकी हैं।