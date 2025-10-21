Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsridevi reject This movies offered Madhuri Dixit Play role
अपने ही देवर संग रोमांस करना नहीं था श्रीदेवी को मंजूर, ठुकराई फिल्म ने इस हीरोइन को बना दिया सुपरस्टार

अपने ही देवर संग रोमांस करना नहीं था श्रीदेवी को मंजूर, ठुकराई फिल्म ने इस हीरोइन को बना दिया सुपरस्टार

संक्षेप: अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर को ठुकराया जो रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसे श्रीदेवी ने ठुकरा दी। इस रोल को ठुकराने की वजह कहीं न कहीं उनके देवर अनिल कपूर भी रहे हैं।

Tue, 21 Oct 2025 12:21 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी दमदार एक्टिंग के चलते हमेशा ही फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। श्रीदेवी ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर और कल्ट फिल्में दी हैं। लेकिन अपने फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर को ठुकराया जो रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसे श्रीदेवी ने ठुकरा दी। इस रोल को ठुकराने की वजह कहीं न कहीं उनके देवर अनिल कपूर भी रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म और किसने लपका वो रोल।

इस फिल्म को किया रिजेक्ट

श्रीदेवी की हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'बेटा' है। ये फिल्म काफी पसंद की गई और इसमें बतौर लीड एक्टर कोई और नहीं, बल्कि श्रीदेवी के देवर अनिल कपूर थे। निर्देशक इंद्र कुमार ने श्रीदेवी को अपनी फिल्म 'बेटा' में बतौर लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया।

बोनी से हुआ झगड़ा

इंद्र कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले ये फिल्म बोनी कपूर बना रहे थे, लेकिन श्रीदेवी ने जब इसमें काम करने से मना कर दिया तो फिल्म के राइट्स फिल्ममेकर इंद्र कुमार ने ले लिए थे। श्रीदेवी के मना करने की एक वजह उनके देवर अनिल कपूर भी हैं। श्रीदेवी मूवी में अपने देवर संग रोमांस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद ये रोल माधुरी दीक्षित के पास गया और वो इसे करने के लिए मान गईं। हालांकि, श्रीदेवी इससे पहले मिस्टर इंडिया, जुदाई, लाडला, रूप की रानी चोरों का राजा जैसी कई फिल्मों में अनिल संग काम कर चुकी हैं।

तमिल का हिंदी रीमेक

बात दें कि 'बेटा' तमिल की हिट फिल्म Enga Chinna Rasa का हिंदी रीमेक है। इस मूवी में के. भाग्यराज, राधा और सीआर सरस्वती ने काम किया था 'बेटा' ने 23.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था और साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग बन गई थी। यही नहीं, 'बेटा' ने 5 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर (अनिल कपूर), बेस्ट एक्ट्रेस (माधुरी दीक्षित), बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (अरुणा ईरानी), बेस्ट प्लेबैक सिंगर (अनुराधा पौडवाल) और बेस्ट कोरियोग्राफी (सरोज खान) जैसे अवॉर्ड्स शामिल थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
sridevi Anil Kapoor Madhuri Dixit

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।