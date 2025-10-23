श्रीदेवी की वो फिल्म जो बिना क्लाइमैक्स हुई रिलीज, ढाई करोड़ बजट में कमाए सिर्फ 39 लाख, ये सुपरस्टार था हीरो

श्रीदेवी की वो फिल्म जो बिना क्लाइमैक्स हुई रिलीज, ढाई करोड़ बजट में कमाए सिर्फ 39 लाख, ये सुपरस्टार था हीरो
बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपनी दमदार एक्टिंग के चलते फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। श्रीदेवी ने अपने करियर में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म भी है, जो बिना क्लाइमेक्स के रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और कौन था हीरो?
अधूरी रिलीज हुई श्रीदेवी की फिल्म
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो उसका नाम है 'मेरी बीवी का जवाब नहीं'। ये फिल्म साल 1994 में शूट की गई थी, लेकिन रिलीज हुई पूरे 10 साल बाद यानी 2004 में और वो भी अधूरी। इस मूवी में एक्टर अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मेरी बीवी का जवाब नहीं' की शूटिंग के दौरान ही प्रोडक्शन बजट खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इसे अधूरा ही छोड़ना पड़ा। लेकिन इसे कई सालों के बाद बिना क्लाइमैक्स के ही रिलीज कर दिया गया था। इस मूवी के निर्देशक एस.एम. इकबाल, पंकज पराशर और जयदेव चक्रवर्ती थे।
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह रही फ्लॉप
श्रीदेवी और अक्षय कुमार की फिल्म 'मेरी बीवी का जवाब नहीं' के बजट की बात करें तो इसके 2.5 करोड़ के बजट में बनाया गया। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 39 लाख रुपये का कलेक्शन ही कर पाई। बिना क्लाइमैक्स वाली ये फिल्म दर्शकों को समझ ही नहीं आई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कहानी खत्म कब हुई। श्रीदेवी और अक्षय कुमार की जोड़ी पहली और आखिरी बार इस फिल्म में नजर आई। ये फिल्म अक्षय और श्रीदेवी के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी।
