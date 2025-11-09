Hindustan Hindi News
एक्ट्रेस जिसने खाई थी अमिताभ के साथ कभी काम नहीं करने की कसम, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

संक्षेप: अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हर एक्टर का सपना है, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी है, जिसने कसम खाई थी कि वो कभी बिग बी के साथ काम नहीं करेगी। तो चलिए जानते हैं यह मजेदार किस्सा।

Sun, 9 Nov 2025 05:54 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के करियर का ग्राफ जब तेजी से ऊपर जा रहा था, तब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। हर एक्टर चाहता था कि उसे बिग बी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। लेकिन इस बीच एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी, जो उनके साथ कत्तई काम नहीं करना चाहती थी। यह एक्ट्रेस लगातार अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने से बचती रहती थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक फिल्म में उन्होंने अमिताभ के साथ काम करने को झट से हामी भर दी, यह फिल्म सुपरहिट रही थी।

खाई थी साथ फिल्म ना करने की कसम

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत एवरग्रीन डीवा श्रीदेवी की। श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से बचा करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन का औरा उन्हें ओवरशैडो कर देगा। साल 1986 के बाद श्रीदेवी ने तय किया कि अमिताभ बच्चन के साथ बतौर एक्ट्रेस काम करना बस किसी एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने जैसा होता है। श्रीदेवी ने तय किया कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन के अपोजिट किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर चमत्कार हुआ।

कैसे श्रीदेवी की झोली में आई यह फिल्म

साल 1992 में श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को राजी हो गईं। फिल्म 'खुदा गवाह' में पहले डिम्पल कपाड़िया को लीड रोल के लिए चुना गया था, लेकिन वो अपने करियर के पीक पर थीं और बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रही थीं। लिहाजा मेकर्स ने उन्हें कास्ट नहीं करने का फैसला किया और यह ऑफर श्रीदेवी को दिया। शुरू में श्रीदेवी ने यह रोल करने से इनकार कर दिया लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो वह झट से मान गईं। श्रीदेवी ने खुद ही लिया अपना फैसला पलट दिया।

कमाई के मामले में तोड़ दिए थे रिकॉर्ड

वो अमिताभ बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर नजर आई और फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज 17 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। बता दें कि इसके बाद भी कई मौकों पर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी एक साथ काम करते नजर आए थे और ज्यादातर बार दर्शकों ने उनकी जोड़ी पर खूब प्यार लुटाया।

