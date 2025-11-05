Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSridevi Daughter Khushi Kapoor Shoot For Mother Movie Mom Sequel
श्रीदेवी की फिल्म मॉम के सीक्वल में काम कर रही हैं खुशी कपूर, सेट से एक्ट्रेस की फोटो वायरल

श्रीदेवी की फिल्म मॉम के सीक्वल में काम कर रही हैं खुशी कपूर, सेट से एक्ट्रेस की फोटो वायरल

संक्षेप: श्रीदेवी की फिल्म मॉम सुपरहिट थी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है जिसमें खुशी कपूर काम कर रही हैं। सेट से उनकी फोटो वायरल हो गई है।

Wed, 5 Nov 2025 03:16 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बोनी कपूर ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि वह छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि खुशी अपनी मां श्रीदेवी के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। अब बुधवार को खुशी के 25वें बर्थडे पर उनकी सेट से फोटोज वायरल हो रही हैं जिन्हें शेयर कर बताया जा रहा है कि वह मॉम 2 की शूटिंग कर रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेट से खुशी की फोटोज वायरल

फोटोज में खुशी कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं और उनके साथ एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी नजर आ रही हैं जिन्होंने व्हाइट सलवार कमीज पहनी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मॉम 2 की शूटिंग मुंबई में पिछले हफ्ते से शुरू हो गई थी और 10 दिन की शूटिंग पूरी हो गई है। खुशी फिल्म में काफी अहम किरदार निभा रही हैं।

मॉम थी हिट फिल्म

बता दें कि मॉम 2 का पहला पार्ट मॉम में श्रीदेवी लीड रोल में थीं और फिल्म सुपरहिट थी। मॉम को रवि उदयवर ने डायरेक्ट किया था। वहीं अब सीक्वल को गिरिश कोहली डायरेक्ट करेंगे। वह पहले पार्ट में स्टोरी राइटर थे और उन्होंने अकेले स्क्रीनप्ले और डायलॉग लिखे थे।

इस दिन करेंगे बोनी ग्रैंड अनाउंसमेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर फिल्म को एक ग्रैंड तरीके से अनाउंस करेंगे अपने बर्थडे पर जो 11 नवंबर को आता है। अब देखते हैं कि खुशी अपनी मां की तरह इस फिल्म से दर्शकों का दिल जीत पाएंगी या नहीं।

वैसे बता दें कि मॉम 2 के जरिए खुशी की यह चौथी फिल्म होगी। इससे पहले वह द आर्चीज, लवयापा और नदानियां में नजर आई हैं और इन सभी फिल्मों को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Khushi Kapoor boney kapoor sridevi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।