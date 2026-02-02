Hindustan Hindi News
हरभजन और श्रीसंत ने बताया कौन है क्रिकेट टीम का रणवीर सिंह, जानें किसे कहा निरूपा रॉय और मोगैंबो

हरभजन और श्रीसंत ने बताया कौन है क्रिकेट टीम का रणवीर सिंह, जानें किसे कहा निरूपा रॉय और मोगैंबो

संक्षेप:

हरभजन सिंह और श्रीसंत ने यूट्यूब शो हू इज द बॉस में मजेदार सीक्रेट्स खोले। उन्होंने बताया कि क्रिकेट टीम का रणवीर सिंह कौन है और निरूपा रॉय की तुलना वे किस क्रिकेटर से करते हैं। उन्होंने टीम का शाहरुख भी बताया।

Feb 02, 2026 04:21 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
क्रिकेटर हरभजन सिंह अपनी एक्ट्रेस वाइफ गीता सरा के साथ यूट्यूब शो होस्ट करते हैं। उनके शो पर श्रीसंत और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी कुमारी आए थे। दोनों बीवियों ने अपने क्रिकेटर पतियों से उनके साथी क्रिकेटर्स से जुड़े मजेदार सवाल किए। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स से नाम लेकर पूछा कि उनसे किस क्रिकेटर की पर्सनैलिटी मिलती है। उन्होंने बताया कि टीम में रणवीर सिंह जैसा जोशीला कौन है और ये भी बताया कि निरूपा रॉय जैसी हरकतें किसकी हैं।

एनर्जी से भरे चीकू, रोहित निरूपा रॉय

हू इज द बॉस के छठवें एपिसोड में हरभजन सिंह और गीता बसरा ने मेहमान श्रीसंत और भुवनेश्वरी के साथ खूब मजे किए। क्रिकेटर्स और एक्टर्स की पर्सनैलिटी मिलाने की बारी आई तो सबसे पहले रणवीर सिंह का नाम लिया गया। हरभजन और श्रीसंत दोनों का मानना था कि विराट कोहली उनके जैसे जोश से भरे हैं। श्रीसंत ने बताया, 'उस समय जब वह आए थे तो हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे। उनका निकनेम चीकू था, मुझे याद है भज्जी पा और युवी पा उनसे सारे काम करवाते थे। वह हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते थे।' हरभजन और श्रीसंत ने रोहित शर्मा की भूलने की आदत के बारे में बात की।

कौन है सनी देओल जिससे डरता है पाकिस्तान

दोनों क्रिकेटर्स ने उन्हें निरूपा रॉय से कंपेयर किया। बोले, आप मानेंगे नहीं लेकिन रोहित शर्मा सब कुछ भूल जाता है। कभी किट बैग भूल जाएगा। कभी-कभी चलता है लेकिन हर बार? नाना पाटेकर का नाम लिया गया तो हरभजन और श्रीसंत ने एक-दूसरे का नाम लिया। श्रीसंत ने हरभजन को जॉनी लिवर की तरह कॉमेडी करने वाला बताया। सनी देओल जिससे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान डरता है, इसके जवाब में कई नाम आए जैसे युवराज सिंह, बुमराह, कोहली।

कौन है क्रिकेट टीम का शाहरुख?

मोबैंबो जो किसी भी बात से खुश हो जाता है, के जवाब में दोनों क्रिकेटर्स ने वीवीएस लक्ष्मण और शिखर धवन। गब्बर सिंह जिसके ड्रेसिंग रूम में आते ही सारे शांत हो जाते थे, इसके जवाब में दोनों ने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। ऐसा रिस्पेक्ट में किया जाता है। उनके अलावा कपिल देव और अनिल कुंबले। करण जौहर की तरह पार्टी करने वाले श्रीसंत और युवराज। अक्षय कुमार की तरह सुबह पसंद करने वाले राहुल द्रविण। शाहरुख खान यानी टीम का लवर बॉय जहीर खान और युवराज।

