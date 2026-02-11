कार्तिक की हीरोइन श्रीलीला बनीं डॉक्टर, ग्रेजुएशन की तस्वीरें देख हैरान हुए यूजर्स,बोले-ये कैसे हो सकता है
कार्तिक आर्यन के फिल्म के साथ डेब्यू करने वाली श्रीलीला डॉक्टर बन गई हैं। एक्ट्रेस के ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपनी मेडिकल की डिग्री लेते हुए देखा जा सकता है।
कार्तिक आर्यन की हीरोइन श्रीलीला अब एक डॉक्टर बन गई हैं। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने मुंबई के DY पाटिल यूनिवर्सिटी से मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ वो लगातार अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी पूरे कर रही थीं। सोशल मीडिया पर श्रीलीला को उनकी इस अचीवमेंट के लिए बधाइयां मिल रही हैं। वहीं कुछ यूजर्स हैरान हैं कि उन्होंने एक्टिंग के बिजी शेड्यूल के साथ मेडिकल की इतनी मुश्किल पढ़ाई कैसे कर ली।
मेडिसिन में ग्रेजुएट हुई श्रीलीला
श्रीलीला के ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस को मैरून रंग के रोब में अवॉर्ड और अपनी मेडिकल की डिग्री लेते देखा जा सकता है। श्रीलीला इतने समय से अपनी पढ़ाई और फिल्मों को बैलेंस कर पा रही हैं। यूजर्स उनके इस डेडिकेशन की तारीफ कर रहे हैं। ये तस्वीर शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, एक्ट्रेस श्रीलीला अब ऑफिशियली मेडिकल डिग्री के साथ ग्रेजुएट हो चुकी हैं। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई और सिनेमा को बैलेंस किया।
यूजर्स ने जताया गर्व
एक दूसरे वीडियो में श्रीलीला को दूसरे स्टूडेंट के साथ लाइन में खड़े देखा जा सकता है। डिग्री लेने के लिए उनके नाम का एलान होता है और वो फिर स्टेज पर जाती हैं। यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘श्रीलीला का ग्रेजुएशन स्टेज।
दूसरे स्टूडेंट के साथ प्रतिज्ञा ले रही हैं श्रीलीला
एक अन्य वीडियो में श्रीलीला को प्रतिज्ञा लेते हुए देखा जा सकता है। उनके साथ अन्य स्टूडेंट भी नजर आ रहे हैं। रमेश बाला ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'एक्ट्रेस श्रीलीला मेडिकल डिग्री लेकर ग्रेजुएट हो चुकी हैं। ये कितना सही उदाहरण है सिनेमा और पढाई को बैलेंस करने का।
सोशल मीडिया यूजर्स हुए हैरान
श्रीलीला की ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरों और वीडियोज पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा कि कई बार उनके पास होने के लिए मार्क्स भी नहीं आ पाते। इसने कैसे पढ़ाई और मूवीज कर ली? एक और यूजर ने लिखा, इस धरती पर कोई इतने आराम से MBBS कैसे कर सकता है। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होना पड़ेगा।' एक और यूजर ने बताया कि श्रीलीला ने ये सब तब किया है जब उसने तीन बच्चे गोद लिए थे, एक अन्य यूजर ने लिखा कि डॉक्टर श्रीलीला को सलाम।
बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं श्रीलीला
बता दें, साल 2001 में जन्मी श्रीलीला ने सिर्फ 16 साल की उम्र से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। उन्होंने साल 2017 में तेलुगू फिल्म चित्रांगदा में सिंधु तोलानी की छोटी बहन का किरदार निभाकर करियर शुरू किया था। साल 2019 में बतौर लीड हीरोइन कन्नड़ फिल्म किस से डेब्यू किया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में डांस नंबर किया। रणवीर सिंह के साथ विज्ञापन में नजर आई और अब बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। अनुराग बासु की अगली फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी।
