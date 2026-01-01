स्पिरिट का फर्स्ट लुक रिलीज, प्रभास का दिखा तृप्ति के साथ अतरंग अवतार

संक्षेप: प्रभास और तृप्ति डिमरी का पहला लुक रिलीज हो गया है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रभास का काफी अलग अवतार दिखने को मिल रहा है।

प्रभास की फिल्म स्पिरिट पिछले साल यानी 2025 में काफी सुर्खियों में रही थी। अब नए साल के शुरुआत के साथ फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया है जो रिलीज के साथ छा गया है। पोस्टर में प्रभास और तृप्ति डिमरी साथ में दिख रहे थे। इतना ही नहीं प्रभास का इसमें सबसे अलग अवतार नजर आ रहा है।

क्या है पोस्टर में पोस्टर में आप देखेंगे कि प्रभास ने व्हाइट कलर का पजामा पहना है और वह शर्टलेस हैं। उनकी पीठ पर कई चोट भी लगी हैं। वहीं तृप्ति ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है और वह प्रभास की सिगरेट जला रही हैं।

फोटो शेयर कर संदीप ने लिखा, ‘इंडियन सिनेमा...देखें आपका अजानुबहू। हैप्पी न्यू ईयर 2026...स्पिरिट फर्स्ट लुक।’

प्रभास-संदीप की पहली फिल्म बता दें कि स्पिरिट के जरिए पहली बार प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रभास और तृप्ति की भी यह पहली फिल्म है साथ में। वैसे खबर यह भी आ रही है कि प्रभास फिल्म में एक्स आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे। फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज हैं।

फिल्म का पहला अनाउंसमेंट वीडियो प्रभास के 46वें बर्थडे पर किया गया था जैसे एनिमल में रणबीर कपूर के दौरान किया था। फिल्म 2026 में रिलीज होगी।

दीपिका ने छोड़ी फिल्म वैसे बता दें कि पिछले साल यह मूवी दीपिका पादुकोण के फिल्म से बाहर होने को लेकर चर्चा में थी। दरअसल, दीपिका ने संदीप के सामने 8 घंटे की शिफ्ट और फीस को लेकर कोई डिमांड की थी जो संदीप को मंजूर नहीं थी और इसके बाद दीपिका फिल्म से बाहर हो गईं। संदीप और दीपिका के बीच इस वजह से विवाद भी हुआ। वैसे इंडस्ट्री के कई लोगों ने दीपिका का सपोर्ट किया है।