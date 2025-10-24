Hindustan Hindi News
स्पिरिट के ऑडियो टीजर में प्रभास की आवाज का जादू चला, यूजर्स बोले-तूफान आ रहा है

स्पिरिट के ऑडियो टीजर में प्रभास की आवाज का जादू चला, यूजर्स बोले-तूफान आ रहा है

संक्षेप: संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का ऑडियो टीजर सामने आया है। इस टीजर में प्रभास की आवाज सुनने के बाद फैंस फिल्म की पहली झलक का इंतजार कर रहे हैं। प्रभास सबसे दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं।

Fri, 24 Oct 2025 01:25 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। अब प्रभास के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला ऑडियो टीज़र रिलीज किया गया है। एक्टर की आवाज भर सुनकर फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऑडियो में एक कैदी की बात होती और फिर प्रभास की दमदार आवाज हैरान कर देती है। फिल्म की पहली झलक का इंतजार बढ़ गया है।

प्रभास की दमदार आवाज का जादू

संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह और एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की हैं, इस बार प्रभास के साथ एक साउंड स्टोरी लेकर आए हैं। एक मिनट के ऑडियो टीज़र में जेलर और उसका असिस्टेंट एक एक्स-कॉप से पूछताछ करते सुनाई देते हैं। इसी दौरान प्रभास की भारी और दमदार आवाज़ सुनाई देती है,“ सर बचपन से मेरी एक बुरी आदत रही है।” यही लाइन पूरे टीजर की सबसे खास चीज बन जाती है।

यूजर्स रिएक्शन

यह टीजर हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज हुआ है, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा, वाह, ये आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या आपने म्यूज़िक पर ध्यान दिया? पुलिस परेड जैसा एंथम लग रहा है, वांगा सच में ऑडियंस की नब्ज़ जानते हैं। वहीं एक फैन ने मजाक में लिखा, 2000 करोड़ की फिल्म लोडिंग है… अब इंतज़ार नहीं हो रहा। एक और यूजर ने लिखा, तूफान आ रहा है।

फिल्म की डिटेल

संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म में प्रभास के साथ पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट करने पर विचार किया गया था। लेकिन एक्टर-डायरेक्टर के बीच आपसी समझौते नहीं हुए। अब तृप्ति इस फिल्म की लीड हीरोइन हैं। फिल्म में प्रकाश राज और विवेक ओबेरॉय अहम किरदार में हैं।

