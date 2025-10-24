स्पिरिट के ऑडियो टीजर में प्रभास की आवाज का जादू चला, यूजर्स बोले-तूफान आ रहा है

संक्षेप: संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का ऑडियो टीजर सामने आया है। इस टीजर में प्रभास की आवाज सुनने के बाद फैंस फिल्म की पहली झलक का इंतजार कर रहे हैं। प्रभास सबसे दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं।

एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। अब प्रभास के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पहला ऑडियो टीज़र रिलीज किया गया है। एक्टर की आवाज भर सुनकर फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऑडियो में एक कैदी की बात होती और फिर प्रभास की दमदार आवाज हैरान कर देती है। फिल्म की पहली झलक का इंतजार बढ़ गया है।

प्रभास की दमदार आवाज का जादू संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह और एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की हैं, इस बार प्रभास के साथ एक साउंड स्टोरी लेकर आए हैं। एक मिनट के ऑडियो टीज़र में जेलर और उसका असिस्टेंट एक एक्स-कॉप से पूछताछ करते सुनाई देते हैं। इसी दौरान प्रभास की भारी और दमदार आवाज़ सुनाई देती है,“ सर बचपन से मेरी एक बुरी आदत रही है।” यही लाइन पूरे टीजर की सबसे खास चीज बन जाती है।

यूजर्स रिएक्शन यह टीजर हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज हुआ है, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा, वाह, ये आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या आपने म्यूज़िक पर ध्यान दिया? पुलिस परेड जैसा एंथम लग रहा है, वांगा सच में ऑडियंस की नब्ज़ जानते हैं। वहीं एक फैन ने मजाक में लिखा, 2000 करोड़ की फिल्म लोडिंग है… अब इंतज़ार नहीं हो रहा। एक और यूजर ने लिखा, तूफान आ रहा है।