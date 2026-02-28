VFX नहीं है, असली है 'स्पाइडर मैन' का यह सीन, एक्टर ने 156 टेक में किया था यह करतब
Spider Man Movie Scene: फिल्म स्पाइडर मैन में कुछ ऐसे सीन थे, जिन्हें देखकर हर कोई शॉक्ड था। लेकिन क्या आपको इसी फिल्म का यह सीन याद है, जिसके बारे में हर किसी को लगा था कि यह कंप्यूटर की मदद से तैयार किया होगा, लेकिन यकीन मानिए यह सीन 100% रियल था।
साल 2002 में आई हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.4 रही थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली थी। फिल्म में इतने आला दर्जे का VFX और CGI वर्क किया गया था कि लोग हैरान थे। स्पाइडर मैन के हवा में उड़ने से लेकर उसके फाइट सीक्वेंस तक सभी कुछ इतना असली लग रहा था कि थिएटर्स में लोग रोमांच से भर गए थे। लेकिन इसी फिल्म में एक सीन ऐसा भी था, जिसे देखने पर वो VFX जैसा लगता है, लेकिन यह सीन असल में शूट किया गया था। इसमें ना तो किसी तरह का ग्रीन स्क्रीन और ना ही कोई और कंप्यूटर टेक्नीक इस्तेमाल किया गया था।
इस सीन में नहीं किया गया है VFX इस्तेमाल
आपको याद होगा कि 'स्पाइडर मैन' मूवी में जब पीटर पार्कर को इस बात का अहसास होता है कि मकड़ी के काटने के बाद उसके अंदर कुछ अनूठी शक्तियां आ गई हैं, तो इसके कुछ ही वक्त बाद वो एक रेस्त्रां में एक वेट्रेस को फर्श पर गिरे जूस पर स्लिप होकर गिरने से बचाता है। वह पहले उस वेट्रेस को गोद में पकड़ता है और फिर उसके हाथ से छूटी ट्रे को कैच करने के साथ ही उसमें रखे सामान को बहुत परफेक्टली उस ट्रे पर कैच करता है। यह सीन देखने में काफी हद तक VFX से तैयार किया गया मालूम देता है।
156 टेक में शूट हो पाया था यह असंभव सीन
लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह सीक्वेंस पूरी तरह रियल था और असल में शूट किया गया था। इस सीन को शूट करने में ना ही किसी तरह का वायर वर्क किया गया और ना ही कोई VFX या CGI इस्तेमाल किया गया। इस सीन को करने में 156 टेक किए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मेकर्स इस नामुमकिन से नजर आने वाले सीन को VFX में क्यों नहीं किया? आखिर इतने सारे टेक लेकर इस सीन को रियल शूट करने की जरूरत ही क्या थी? तो इस सवाल का जवाब भी हमें मेकर्स की प्रोफेशनल अप्रोच से ही मिलता है।
इस सीन में क्यों नहीं किया VFX का इस्तेमाल?
दरअसल इस फिल्म के हर असंभव सीन को VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से तैयार करने के बाद मेकर्स को इस सीन के दौरान समझ में आया कि भले ही यह सीन देखने में असंभव लगे, लेकिन इसे असल में करना संभव है। यानि फिल्म देखते वक्त देखने वाले को इस बात का अंदाजा लग सकता था कि यह सीन कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है, जबकि जो सीन किसी के लिए वाकई करना असंभव है, वो देखकर किसी को यही लगेगा कि अगर इन्हें असल में कोई इंसान करेगा तो इसी तरह करेगा। और यही वो वजह थी, जिसके चलते मेकर्स ने तय किया कि वो इस सीन को बिना VFX के करेंगे, भले ही इसे करने में उन्हें कितने ही टेक्स क्यों ना करने पड़ जाएं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।