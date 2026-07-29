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Spider Man Box Office भारतीय बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडर मैन का जलवा, एडवांस बुकिंग में ही कमा डाले इतने करोड़

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Spider Man Brand New Day Advance Day Collection: स्पाइडर मैन 30 जुलाई को भारत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अपने नाम खास रिकॉर्ड कर लिया है।

Spider Man A brand new day advance collection
स्पाइडर मैन- अ ब्रैंड न्यू डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन

अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर मैन- अ ब्रांड न्यू डे 30 जुलाई को भारत में रिलीज होने जा रही है। मार्वल की फिल्मों का भारत में भी बड़ा फैन बेस है। लोग स्पाइडर मैन- अ ब्रांड न्यू डे को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बात का पता फिल्म की एडवांस बुकिंग से पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में स्पाइडर मैन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 35 करोड़ के पार पहुंच गया है।

प्री-सेल्स में कितनी हुई स्पाइडर मैन- अ ब्रांड न्यू डे की कमाई?

बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, टॉम हॉलैंड ने भारत में 35.40 करोड़ से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग में कर ली है। फिल्म की प्री-सेल्स ने स्पाइडर मैन को भारत में 2026 की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक के लिए तैयार कर दिया है।

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पहले दिन कितनी हो सकती है फिल्म की कमाई?

ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि टॉम हॉलेंड की ये फिल्म पहले दिन 50 से 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। sacnilk.com के मुताबिक, 30 जुलाई के लिए फिल्म के लगभग 3 लाख 69 हजार 500 टिकट बिक चुके हैं।

स्पाइडर मैन नेशमल चेन टिकट्स सेल्स की टॉप हॉलीवुड ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अवेंजर्स: एंडगेम ( प्री सेल्स में10 लाख से ज्यादा बिके थे), दूसरे पर स्पाइडर मैन नो वे होम (5.50 लाख टिकेट सेल), तीसरे नंबर पर एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर (4.86 लाख), चौथे पर स्पाइडर मैन- ब्रांड न्यू डे (3.69 लाख से ज्यादा) और पांचवे पर डॉक्टर स्ट्रेंज: मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (3.90 लाख टिकेट सेल्स) है।

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क्या है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में टिकट की कीमतें?

फिल्म के टिकेट्स की कीमतों की बात करें तो BookmyShow के मुताबिक, दिल्ली में फिल्म के रेगुलर टिकेट 250 रुपये, वहीं, प्रीमियम सीट्स के टिकेट 2,400 रुपये हैं। मुंबई में टिकट की कीमतें 2700 रुपये और बेंगलुरु में टिकेट की कीमत 3700 हैं।

स्पाइडर मैन- अ ब्रांड न्यू डे के बारे में

स्पाइडर मैन- अ ब्रांड न्यू डे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्सिटी (MCU) की 38वीं फिल्म है। वहीं, स्पाइडर मैन सीरीज (MCU) की चौथी फिल्म है। इस फिल्म को डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडया, जैकब बैटलन, सैडी सिंक और जॉन बर्नथल जैसे कलाकार नजर आएंगे।

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MCU की स्पाइडर मैन फिल्मों के नाम

MCU के स्पाइडर मैन सीरीज में पहली फिल्म है स्पाइडर मैन होमकमिंग (2017), दूसरी है स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम (2019), तीसरी है स्पाइडर मैन- नो वे होम (2021) है। इन सभी फिल्मों ने भारत में अच्छी कमाई की है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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