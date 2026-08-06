Spider Man Brand New Day Box Office : स्पाइडर मैन के तूफान ने सबको उड़ाया, 8000 करोड़ से ज्यादा कर ली कमाई
स्पाइडर मैन द ब्रांड न्यू डे ने तो ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि भारत में भी अपना जादू बिखेरा हुआ है। फिल्म ने जानें अब तक टोटल कितने करोड़ की कमाई कर ली है।
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने भारत में कमाल ही कर दिया है। फिल्म एक के बाद एक धमाकेदार रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। टॉम हॉलैंड की फिल्म ने भले ही बुधवार को और दिन के हिसाब से काफी कम कमाई की है, लेकिन वीक डे के हिसाब से भी मूवी ने अच्छी कमाई की है। जानें 7 दिन में फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई कर ली है।
कितने करोड़ कमा लिए भारत में
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने बुधवार को 15.20 करोड़ की कमाई कर ली है तो इस हिसाब से फिल्म ने भारत में ग्रॉस 380.78 करोड़ और नेट 318.45 करोड़ की कमाई कर ली है।
|फिल्म
|कलेक्शन
|पहला दिन
|60.60 करोड़
|दूसरा दिन
|49.35 करोड़
|तीसरा दिन
|70.25 करोड़
|चौथा दिन
|77.75 करोड़
|पांचवां दिन
|23.80 करोड़
|छठा दिन
|21.50 करोड़
|सातवां दिन
|15.20 करोड़
वर्ल्डवाइड भी स्पाइडर मैन का तूफान जारी
भारत में फिल्म का इतना जबरदस्त हाल है तो सोचें वर्ल्डवाइड फिल्म ने क्या कमाल किया है। स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 6 दिन में 8400 करोड़ की कमाई की है।
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी
फिल्म की बात करें तो यह लास्ट स्पाइडर मैन नो वे होम के 4 साल बाद आई है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के बाद पीटर पार्कर को उसके करीबी लोग सब भूल जाते हैं जैसे मिशेल एमजे जोन्स-वॉटसन और उसका बेस्टफ्रेंड नेड लीड्स। अपनों से दूर पीटर को अब स्पाइडर मैन बनकर न्यू यॉर्क शहर को बचाना है।
लेकिन कहानी में टर्न तब आता है जब कुछ अजीब क्राइम होने लगते हैं और पीटर को सबको बचाना होता है। हालांकि पीटर को फिर फ्रैंक कैसल या 'द पनिशर' (जॉन बर्नथल) और ब्रूस बैनर (मार्क रफालो) जैसे लोगों से मदद मिलती है, जिनसे आम तौर पर ऐसी उम्मीद नहीं की जाती।
स्पाइडर मैन के डायरेक्टर और कास्ट
स्पाइडर मैन को डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले वह शैंग ची और द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में टॉम हॉलैंड के अलावा जेंडया, जैकब बटेलन, सैडी सिंक, जॉन बर्नथल और मार्क रफालो भी हैं।
बता दें कि फिल्म भारत में एक दिन पहले रिलीज हुई थी। उसके बाद मूवी अमेरिका में रिलीज हुई है। फिल्म की भारत में किसी बड़ी फिल्म से टक्कर नहीं है और इसका भी फायदा मूवी को मिल रहा है।
हालांकि अब आने वाले हफ्तों में कई मूवीज आ रही हैं तो देखते हैं क्या तब भी फिल्म क जादू बरकरार रहेगा या नहीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें