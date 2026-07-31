Spider Man Brand New Day : स्पाइडर मैन ने ला दी बॉक्स ऑफिस में आंधी, पहले ही दिन तोड़ डाला ये रिकॉर्ड
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे के पहले दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। फिल्म, यूएस से एक दिन पहले रिलीज हो गई है। जानें मूवी ने कितने करोड़ कमाए पहले दिन।
स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे ने तो भारत में पहले ही दिन तूफान मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन इतनी जबरदस्त कमाई की है कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं मूवी की जो पहले दिन की कमाई है उसने कई हिंदी फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन को पछाड़ दिया है।
स्पाइडर मैन ने कितने करोड़ कमाए पहले दिन
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 60.60 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं ग्रॉस मवी ने 72.44 करोड़ की कमाई की है। स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में कमाई की है।
|भाषा
|कलेक्शन
|इंग्लिश
|32.25 करोड़
|हिंदी
|22 करोड़
|तेलुगु
|3.25 करोड़
|तमिल
|3 करोड़
|मलयालम
|0.7 करोड़
|कन्नड़
|0.3 करोड़
फिल्म के पहले दिन के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए लगता है कि वीकेंड पर फिल्म 100 से 150 रुपये तक की कमाई कर सकती है क्योंकि फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
जन नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जन नायकन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने गुरुवार को 3.98 करोड़ की कमाई की थी। स्पाइडर मैन की आंधी में जन नायकन भी हिल गई।
एवेंजर्स एंडगेम को पछाड़ा
बता दें कि इस फिल्म के कलेक्शन के साथ यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म बन गई है भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग के साथ। इससे पहले साल 2019 में एवेंजर्स एंडगेम के नाम यह खिताब था 53.10 करोड़ के साथ। अब स्पाइडर मैन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है।
वैसे एवेंजर्स एंडगेम भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म थी। इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्षन 373.05 करोड़ था। अब देखते हैं कि स्पाइडर मैन इस खिताब को भी अपने नाम कर पाएगी या नहीं।
इन बॉलीवुड फिल्मों को भी छोड़ा पीछे
स्पाइडर मैन ने इस साल रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्मों को पहले दिन के कलेक्शन में पछाड़ दिया है। बता दें कि स्पाइडर मैन ने बॉर्डर 2(30 करोड़) आलिया भट्ट की एल्फा (9.25 करोड़), धमाल 4 (13.75 करोड़), भूत बंगला(15.75 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म स्पाइडर मैन के बजट की बात करें तो डेस्टिन डैनियल क्रेटन द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म को लगभग 2154 करोड़ के बजट में बनाया गया है। अब देखते हैं भारत में तो फिल्म ने जबरदस्त कमाल किए है, इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म क्या कमाल करती है।
यूएस में शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे यूएस में 31 जुलाई को रिलीज हुई है। भारत में फिल्म एक दिन पहले रिलीज हुई है। फिल्म में टॉम हॉलैंड, जैंडेया, मार्क रुफ्फालो, जॉन बर्न्थेल, जैकब बटलन, माइकल मंदो अहम किरदार में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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