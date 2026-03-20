साउथ की थ्रिलर सीरीज, विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ जैसा है इसका दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस
What To Watch on Weekend: आपको विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ पसंद आई थी? अगर ‘हां’ तो साउथ की थ्रिलर सीरीज ‘वधंधी द फैबल ऑफ वेलोनी’ भी आपको मजेदार लगेगी।
साउथ की एक थ्रिलर वेब सीरीज है ‘वधंधी द फैबल ऑफ वेलोनी’, इसमें भी उसी तरह का सस्पेंस है जिस तरह का विद्या बालन की ‘कहानी’ में था। अगर आपको फिल्म ‘कहानी’ पसंद आई थी तो आप इस वीकेंड अमेजन प्राइम वीडियो पर ‘वधंधी द फैबल ऑफ वेलोनी’ देख सकते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। हालांकि, इसमें कुछ खामियां भी हैं। क्या? आइए बताते हैं।
सीरीज की कहानी
कहानी एक छोटे से कस्बे में मिली एक लड़की वेलोनी की लाश से शुरू होती है। लाश के मिलते ही अफवाहें फैलने लगती हैं। अधूरी सच्चाई सामने आती है। अलग-अलग नजरियों मिलता है और मौत की गुत्थी उलझती जाती है। पुलिस ऑफिसर विवेक (एस.जे. सूर्या) इस केस की जांच करते हैं।
ये सीरीज क्यों देख रहे हैं लोग?
‘वधंधी’ का मतलब होता है अफवाह और यही इस सीरीज की असली ताकत है। कहानी को राशोमोन स्टाइल में दिखाया गया है। राशोमोन स्टाइल कहानी सुनाने की एक तरीका है, जिसमें एक ही घटना को अलग-अलग किरदारों के परस्पेक्टिव से दिखाया जाता है। इस सीरीज के हर एपिसोड के साथ सच का एक नया पहलू सामने आता है। यही वजह है कि ये सीरीज धीरे-धीरे सस्पेंस बनाते हुए आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है।
इस सीरीज की क्या हैं खास बातें?
- छोटे शहर का रिएलिस्टिक माहौल और दमदार कहानी
- एस.जे. सूर्या की दमदार एक्टिंग
- समाज में फैले जजमेंट और विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मुद्दों पर सीधा वार
कहां रह गई कमी?
ये सीरीज हर किसी के लिए नहीं है। इसकी रफ्तार धीमी है जिसकी वजह से कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं। वहीं कुछ सबप्लॉट्स अधूरे लगते हैं और कुछ सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं।
देखें या नहीं
लगभग 6-7 घंटे लंबी ये सीरीज उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो तेज-तर्रार मसाला नहीं, बल्कि दिमाग हिला देने वाली कहानी देखना पसंद करते हैं। अगर आपको मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा पसंद है, तो ये सीरीज आपके वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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