बजट 1.1 करोड़ और कमाई 12 करोड़, IMDb रेटिंग 8.1; जानें क्यों Must Watch है ये फिल्म
South Thriller Movie: साउथ की फिल्में पसंद हैं और थ्रिलर के शौकिन हैं तो ‘क्षणम’ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए आपको इसकी कहानी और प्लॉट के बारे में बताते हैं।
आज शुक्रवार है और कल से वीकेंड शुरू है। आपको साउथ की एक बेहतरीन सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते हैं जो आप इस वीकेंड देख सकते हैं। इस फिल्म का नाम 'क्षणम' (Kshanam) है। यूं तो ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी तब आप किसी से साउथ की बेस्ट थ्रिलर फिल्म का नाम पूछोगे तो ‘क्षणम’ का नाम सबसे ऊपर आएगा।
क्या है 'क्षणम' की कहानी?
फिल्म की कहानी ऋषि (अदीवी शेष) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड श्वेता (अदा शर्मा) का फोन आता है। श्वेता, ऋषि को बताती है कि उसकी छोटी बेटी रिया किडनैप हो गई है। जब ऋषि इंडिया वापस आता है और रिया को ढूंढना शुरू करता है तब वह एक अजीब-सी सिचुएशन में फंस जाता है। पुलिस, पड़ोसी और यहां तक कि श्वेता का पति भी ये मानने से इनकार कर देता है कि रिया नाम की कोई बच्ची है।
क्यों देखें 'क्षणम'?
1. फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसकी कहानी। अदीवी शेष और रविकांत पेरेपु ने एक ऐसी कहानी बुनी है जिसक एक भी सीन आपको फालतू नहीं लगेगा।
2. अगर आपको लगता है कि आप हर थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स प्रीडिक्ट कर लेते हैं, तो ये फिल्म आपको गलत साबित कर सकती है। इसका क्लाइमैक्स न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इमोशनल भी है।
बॉक्स ऑफिस
इस फिल्म को मेकर्स ने सिर्फ 1.1 करोड़ के बजट में बनाया था। वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 12 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
सार
1.फिल्म का नाम - क्षणम (Kshanam)
2.रिलीज - साल 2016
3.स्टार कास्ट - अदीवी शेष, अदा शर्मा, अनसूया भारद्वाज
4.निर्देशक - रविकांत पेरेपु
5.जॉनर - मिस्ट्री थ्रिलर
6.ओटीटी - सन NXT
7. बॉलीवुड रीमेक - बागी 2
देखें या नहीं?
अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख दें और आपको इमोशनल भी कर दें, तो 'क्षणम' आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म हाे सकती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
