8.8 है साउथ की इस रोमांटिक फिल्म की IMDb रेटिंग, अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं आप

संक्षेप:

Good South Film: आपने ‘लाइफ इन अ मेट्रो 2’ देखी है? हां, अनुपम खेर, सारा अली खान और फातिमा सना शेख की। साउथ की ये फिल्म की उसी तरह है। कहानी सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है।

Jan 14, 2026 03:15 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
साउथ की एक फिल्म है। साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, न ही बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन कहानी जोरदार थी। यही कारण है कि इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग आज भी 8.8 है। आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।

फिल्म का नाम और कहानी

फिल्म का नाम ‘केयर ऑफ कंचारपालेम’ है। इस फिल्म में विशाखापत्तनम के एक छोटे से इलाके ‘कंचारपालेम’ की गलियों में बसी कहानी दिखाई गई है। खास बात ये है कि इस फिल्म में एक नहीं चार कहानियां हैं। जी हां, ये एक एंथोलॉजी (Anthology) है, जिसमें चार अलग-अलग उम्र और पड़ावों की प्रेम कहानियों को दिखाया गया है जैसे ‘लाइफ इन अ मेट्रो 2’ में दिखाया गया है।

कहानियां

पहली कहानी एक स्कूल जाने वाले लड़के की है जिसे अपनी क्लासमेट से प्यार हो गया है। दूसरी कहानी एक स्थानीय कार्यकर्ता और एक मध्यमवर्गीय लड़की के बीच चल रही जद्दोजहद की। तीसरी कहानी एक शराब की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति और एक सेक्स वर्कर के बीच के लगाव की है। चौथी कहानी एक 49 साल के कुंवारे सरकारी कर्मचारी (राजू) और एक 42 साल की विधवा महिला (सलीमा) के बीच पनपते सम्मान और प्यार की है।

फिल्म की खास बात

इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसमें कंचरपालम के स्थानीय लोगों को कास्ट किया गया है। फिल्म सिर्फ रोमांस नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये दिखाया गया है कि कैसे एक समाज प्यार से ज्यादा 'लोक-लाज' को अहमियत देता है। फिल्म के अंत में जो 'ट्विस्ट' आता है, वह दर्शकों को दंग कर देता है।

