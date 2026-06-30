South OTT Releases This Week: ओटीटी पर मचेगा बवंडर, बवाल काटने आ रही हैं 5 फिल्मों-सीरीज, एक्शन-हॉरर का मिलेगा फुल डोज
जुलाई के पहले वीक में एक से बढ़कर फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इसमें कई तो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही हैं। ऐसे में चलिए बताते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की 6 कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।
South OTT Releases This Week (1-7 July): साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जुलाई का महीना साउथ मूवी लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है। जुलाई के पहले वीक में एक से बढ़कर फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इसमें कई तो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही हैं। ऐसे में चलिए बताते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की 6 कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। देखिए लिस्ट...
पेद्दी
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 2 जुलाई
ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे पहला नाम 'पेद्दी' का है। राम चरण की 'पेद्दी' एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। इसमें दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था। थिएटर के बाद अब 'पेद्दी' ओटीटी पर बवाल मचाने के लिए तैयार है। ऐसे में अब इसे 2 जुलाई को घर बैठे साउथ की भाषाओं में देख सकते हैं। हालांकि, 'पेद्दी' को हिंदी में देखने के लिए इंतजार करना होगा। हिंदी रिलीज का अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है।
इशाकापट्टनम
ओटीटी प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो
रिलीज डेट- 2 जुलाई
ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे पर 'इशाकापट्टनम' का नाम है। ये एक तेलुगु एक्शन क्राइम सीरीज है। 'इशाकापट्टनम' की कहानी 1990 पर बेस्ड विशाखापट्टनम के पोर्ट टाउन पर आधारित है। इस मूवी के एक्शन आपको यकीनन एंटरटेन करेंगे। इस सीरीज के 7 एपिसोड्स हैं। इसे 2 जुलाई को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा।
सुपर सुब्बू
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 2 जुलाई
'सुपर सुब्बू' तेलुगु की ओरिजिनल वेब सीरीज है। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें संदीप किशन, मिथिला पालकर और मुली शर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। इस फिल्म की कहानी सुब्रमण्यम (सुब्बू) नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है। ये मूवी 2 जुलाई को रिलीज के लिए तैयार है।
मुथास्सी
ओटीटी प्लेटफॉर्म- जी5
रिलीज डेट- 3 जुलाई
जुलाई में ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट 'मुथास्सी' शामिल है। 'मुथास्सी' एक मलयालम हॉरर वेब सीरीज है। ये सीरीज आपको पूरी तरह से डराने में कामयाब रहेगी। इस सीरीज में केरल के ग्रामीण इलाके की कहानी की प्राचीन कहानी देखने के लिए मिलती है। ये अलौकिक रहस्यों पर आधारित है। इसका निर्देशन नन्दलाल एम एस ने किया है। ये सीरीज 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आने वाली है।
मॉलीवुड टाइम्स
ओटीटी प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 3 जुलाई
'मॉलीवुड टाइम्स' एक मलयालम की डार्क कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 2026 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने शानदार कमाई की थी। वहीं, अब ये फिल्म ओटीटी पर धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन अभिनव सुंदर नायक ने किया था। मूवी में नस्लेन लीड रोल में हैं। 'मॉलीवुड टाइम्स' की कहानी की बात की जाए तो इसमें एक्टर मलयालम सिनेमा का बड़ा हॉरर डायरेक्टर बनना चाहता है और वो इसी पर काम भी करता है। ये फिल्म ओअीटी पर 3 को आ रही है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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