साउथ की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, 8 है IMDb रेटिंग, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप
South Mystery Thriller Film: वीकेंड शुरू हो गया है। आइए आपको साउथ की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और जो जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है।
साल 2024 में साउथ की एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आई थी। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसका क्लाइमैक्स देख क्रिटिक्स तक दंग रह गए थे। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है तो आप वीकेंड पर इस फिल्म को देख सकते हैं। आइए आपको फिल्म के बारे में और बातें बताते हैं।
फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम ‘किष्किंधा कांडम’ (Kishkindha Kaandam) है। इस फिल्म की कहानी केरल के एक घने जंगल के किनारे रहने वाले एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। थ्रिल तब शुरू होता है जब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर (Appu Pillai) की लाइसेंस वाली बंदूक खो जाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, परिवार के गहरे और अंधेरे रहस्य सामने आने लगते हैं।
फिल्म में क्या खास है?
फिल्म की कहानी धीरे-धीरे परत दर परत खुलती है। फिल्म के लीड एक्टर विजयराघवन (Vijayaraghavan), आसिफ अली और अपर्णा बालामुरली ने जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी चौंकाने वाला और इमोशनल है।
बॉक्स ऑफिस पर धमाका
फिल्म को सिर्फ 7 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, लेकिन अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
फिल्म हिंदी में है या नहीं?
ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और हिंदी में है। आम इसे मलयालम (ऑरिजिनल) के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में देख सकते हैं।
