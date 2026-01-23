Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSouth Mystery Thriller Film With Good IMDb Rating on OTT Platform Jiohotstar Kishkindha Kaandam
साउथ की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, 8 है IMDb रेटिंग, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप

साउथ की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, 8 है IMDb रेटिंग, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं आप

संक्षेप:

South Mystery Thriller Film: वीकेंड शुरू हो गया है। आइए आपको साउथ की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और जो जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है।

Jan 23, 2026 04:36 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2024 में साउथ की एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आई थी। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसका क्लाइमैक्स देख क्रिटिक्स तक दंग रह गए थे। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है तो आप वीकेंड पर इस फिल्म को देख सकते हैं। आइए आपको फिल्म के बारे में और बातें बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम ‘किष्किंधा कांडम’ (Kishkindha Kaandam) है। इस फिल्म की कहानी केरल के एक घने जंगल के किनारे रहने वाले एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। थ्रिल तब शुरू होता है जब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर (Appu Pillai) की लाइसेंस वाली बंदूक खो जाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, परिवार के गहरे और अंधेरे रहस्य सामने आने लगते हैं।

किष्किंधा कांडम

फिल्म में क्या खास है?

फिल्म की कहानी धीरे-धीरे परत दर परत खुलती है। फिल्म के लीड एक्टर विजयराघवन (Vijayaraghavan), आसिफ अली और अपर्णा बालामुरली ने जबरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी चौंकाने वाला और इमोशनल है।

बॉक्स ऑफिस पर धमाका

फिल्म को सिर्फ 7 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था, लेकिन अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

फिल्म हिंदी में है या नहीं?

ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और हिंदी में है। आम इसे मलयालम (ऑरिजिनल) के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: पहले दिन ‘धुरंधर’ को पछाड़ पाएगी ‘बॉर्डर 2’? यहां देखिए शुरुआती आंकड़े
ये भी पढ़ें:‘बॉर्डर 2’ देखने से पहले यहां पढ़ें ‘बॉर्डर 1’ की कहानी, जानिए कितनी की थी कमाई
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।