सच्ची घटना पर बनी है ये फिल्म, 8.1 है इसकी IMDb रेटिंग, रोंगटे खड़े कर देने वाला है इसका सस्पेंस

South Movie With Good IMDb: अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो दिल दहला दें और अंत में अच्छा फील करवाए तो ये फिल्म आपकी वॉच-लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

Feb 02, 2026 03:36 pm IST
अगर आप 'मसाला' फिल्मों से ऊब चुके हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको हिलाकर रख दे, तो साल 2017 की ये मास्टरपीस फिल्म अब हिंदी में भी उपलब्ध है। आपको पता है, ये फिल्म सलमान खान की ‘टाइगर जिंदा है’ से भी बेहतर है। क्यों? सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है' जिस इराक मिशन पर बनी थी ये फिल्म भी उसी इराक मिशन (2014 की नर्सों का रेस्क्यू) पर बनी है। फर्क इतना है कि वो फिक्शन फिल्म थी और ये कड़वी हकीकत को दिखाने वाली फिल्म है।

फिल्म का नाम और कहानी

इस फिल्म का नाम ‘टेक ऑफ’ है। ये फिल्म साल 2014 में इराक के तिकरित शहर में ISIS द्वारा बंधक बनाई गई 46 भारतीय नर्सों के बचाव अभियान की वास्तविक घटना पर आधारित है। कहानी मुख्य रूप से 'समीरा' (पार्वती थिरुवोथु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इराक जाती है, लेकिन वहां युद्ध की आग में फंस जाती है।

क्यों देखनी चाहिए?

फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। ये ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक ड्रामा है। इसमें पार्वती थिरुवोथु ने समीरा के किरदार में जान फूंक दी है। वहीं, फहाद फासिल ने एक भारतीय राजनयिक (Diplomat) के रूप में अपनी सधी हुई एक्टिंग से फिल्म को एक अलग ऊंचाई दी है।

फिल्म की खूबियां और कमियां

सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म में दिखाए गए सीन्स और मजेदार लगने लगते हैं। फिल्म का निर्देशन (महेश नारायणन) काफी अच्छा है। वहीं कमियों की बात करें तो फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लगती है क्योंकि शुरुआत में मेन लीड की बैकस्टोरी दिखाई जाती है।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड

पार्वती थिरुवोथु को इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड (Special Mention) मिला है। फिल्म ने केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में कई बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में भी इसे काफी सराहा गया है।

हिंदी में कहां देख सकते हैं?

'टेक ऑफ' मूल रूप से मलयालम भाषा में है, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे हिंदी में डब किया गया है। आप इसे जियोहॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं।

IMDb रेटिंग: 8.1/10

कहां देखें?: JioHotstar (Hindi Dubbed)

क्यों देखें?: अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित 'Airlift' या 'The Vaccine War' जैसी फिल्में पसंद हैं।

कमजोरी क्या है?: फिल्म का पहला 20 मिनट थोड़ा धीमा है, लेकिन उसके बाद आप पलकें नहीं झपका पाएंगे।

