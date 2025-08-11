साउथ की मजेदार थ्रिलर फिल्म, 8.7 है इसकी IMDb रेटिंग, दिमाग हिलाकर रख देगी

आइए आज आपको साउथ की एक फिल्म के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है। ये फिल्म जुलाई महीने में ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और चर्चा में बनी हुई है।

छोटे से कस्बे की पुलिस चौकी और पास के सरकारी स्कूल की शांत दुनिया अचानक हलचल में बदल जाती है, जब एक मामूली सी घटना पर टूटी चुप्पी भावनात्मक हलचल और आरोप-प्रत्यारोप के सन्नाटे को चीर देती है। इसमें न कोई हाई-स्टेक्स मर्डर है, न कोर्टरूम का नाटकीय तमाशा—बस रोज़मर्रा के फैसलों का धीमा, लेकिन गहरा असर, जो दर्शकों को अंदर तक हिला देता है।

इसका नाम है सूथ्रवाक्यम, निर्देशक यूजीन जोस चिरम्मेल की पहली मलयालम फिल्म। इसमें शाइन टॉम चाको एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नज़र आते हैं, और विंसी अलोशियस एक संवेदनशील अध्यापिका के किरदार में हैं। दोनों के बीच पनपता शांत गुस्सा और खामोश टकराव, कहानी को एक रहस्यपूर्ण थ्रिलर में बदल देता है। IMDb पर इसे 8.7/10 की रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के भरोसे की गवाही देती है।

क्यों देखें

* अनोखा प्लॉट: पुलिस स्टेशन को बच्चों के ट्यूशन सेंटर में बदलना और वहीं से जन्म लेता सस्पेंस।

* धीरे-धीरे बढ़ता तनाव: छोटे-छोटे फैसलों का असर, जो अंत तक थ्रिल बनाए रखता है।

* दमदार अभिनय: शाइन टॉम चाको की शांत छवि में छुपी तीव्रता और विंसी अलोशियस की प्रभावशाली मौजूदगी।

* असली कस्बाई लोकेशंस: जो कहानी को एक जीवंत माहौल देती हैं।

विशेषताएँ

* रेजिन एस बाबू की पटकथा जो संवादों के जरिए पात्रों के बीच छुपी भावनाओं को बारीकी से उजागर करती है।

* घरेलू और पेशेवर जिम्मेदारियों का टकराव, जो एक साधारण कहानी को अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाता है।

* इमोशनल और थ्रिलर का संतुलित मेल: डरावने पलों के बीच कोमलता, जो दर्शक को बांधे रखती है।