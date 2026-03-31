साउथ एक्टर्स की फेवरेट फिल्म कुंबलंगी नाइट्स की कहानी हैरान कर देगी, IMDB पर मिली है 8.5 की शानदार रेटिंग
एक साउथ की फिल्म है कुंबलंगी नाइट्स इसकी कहानी दिल छू लेगी। कई सेलेब्रिटीज ने इसे अपनी फेवरेट फिल्म बताया है। IMDB की रेटिंग शानदार है। एक ऐसी कहानी जो दुश्मनी, नफरत से शुरू होती है। फ्री टाइम में इस फिल्म को सेव कर के रख लो।
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इंडस्ट्री ने कई शानदार फिल्में और सीरीज बनाई हैं। सस्पेंस थ्रिलर के मामले में तो इस इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया। कई अनोखी कहानियां जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा भी होता है। कई दिल छूने वाली कहानियां भी हैं जो सुकून पहुंचाए। एक ऐसी ही फिल्म साला 2019 में आई थी जिसका नाम था कुंबलंगी नाइट्स। इस फिल्म को देखने के बाद कई साउथ सेलेब्रिटीज ने रिएक्शन दिया था। इस फिल्म की कहानी, कुछ अलग सीन और ट्विस्ट इसे खास बनाते हैं। इस फिल्म को IMDB पर 8।5 की शानदार रेटिंग मिली हुई है।
कुंबलंगी नाइट्स की कहानी दिल छू लेगी
फिल्म की कहानी केरला के एक छोटे से गांव में बसे एक परिवार की है। फिल्म चार भाइयीं, सजी, बोनी, बॉबी और फ्रेंकी के इर्द गिर्द घूमती है। चारों अपने उसी टूटे से घर में रहते हैं। इन भाइयों के बीच नफरत है, गुस्सा, दुश्मनी है और अंत में समझ आता है कि प्यार भी है। फिल्म की शुरुआत इन चारों भाइयों के बीच लड़ाई से होती है। चारों का अपना एक अलग फ्रेंड्स सर्कल है। सजी और बॉबी के बीच तो जैसे 36 का आंकड़ा होता है। इसी दौरान फिर शुरू होती है बॉबी की लव स्टोरी। बॉबी और बेबी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात बॉबी अपने भाइयों को बताता है। वो शादी करना चाहता है। इसी लव स्टोरी का विलेन शमी होता है। शमी, बेबी का जीजा लगता है जिसका किरदार फहद फाजिल ने निभाया है।
फहद फाजिल का काम है शानदार
फहद जितनी बार स्क्रीन पर नजर आते हैं वो सीन खास हो जाता है। वो बॉबी और उसके भाई सजी को उनके स्टेट्स को लेकर भला- बुरा बोलता है। वहीं दूसरी तरह सजी को भी एहसास होता है कि वो कुछ नहीं करता है। उसका दोस्त विजय भी उसे पहली बार ये एहसास करवा देता कि वो उसी के दम पर खर्चा कर रहा है। ये सुनते ही सजी भागकर जाता है और ससुसाइड करने लगता है। ये देखते ही विजय उसे बचाने के लिए छत पर चढ़ जाता है। इसी दौरान वो गलती से नीचे गिरता है और मर जाता है। सजी का बेस्ट फ्रेंड उसकी वजह से मर जाता है। उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी होती है। बाद में सजी उसे मदद के लिए अपने घर ले आता आता है। बोनी को भी एक दूसरे देश से आई लड़की से प्यार होता है और वो भी उस घर में रहने आ जाती है।
चार भाई और लव स्टोरी
लेकिन बॉबी और बेबी का मिल्न नहीं होता। इस शमी रुकावट बना बैठा होता है। इसी बीच दोनों घर से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन शमी को सब पता चल जाता है। जब बेबी फोन नहीं उठाती तो बॉबी शमी के घर उसे ढूंढने चला जाता है। शमी उसे घर में बुलाता है। लेकिन बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आती तो बाहर खड़े उसके भाई जिनके साथ उसकी कभी नहीं बनती थी वो घर में घुस जाते हैं। इस दौरान शमी और सजी के बीच एक फनी फाइट होती है जो अपने पहले नहीं देखी होगी। वो देखते हैं कि बॉबी बेहोश पड़ा है। बेबी, उसकी बहन और मां को बंधक बनाया हुआ है। बॉबी के भाई उसकी मदद करते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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