फैमिली ड्रामा फिल्म, IMDb रेटिंग 7.4, देखने से पहले पढ़िए इसकी खामियां और खूबियां

फैमिली ड्रामा फिल्म, IMDb रेटिंग 7.4, देखने से पहले पढ़िए इसकी खामियां और खूबियां
Family Drama Movie: साउथ की फिल्में देखना पसंद है? जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है? तो हाल ही में आई ‘3BHK’ की खामियों और खूबियों को जानने के बाद ही इस फिल्म को देखने का प्लान बनाएं।
साउथ की फैमिली ड्रामा फिल्म इन दिनों खुश चर्चा में है। इस फिल्म का नाम ‘3BHK’ है। ये कोई मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का एक आईना है। अगर आप थोड़ी रिएलिस्टिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। आप इसे वीकेंड पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने का प्लान बनाने से पहले इसकी खामियां भी पढ़ लें।
फिल्म की कहानी
‘3BHK’ की कहानी मुंबई जैसे महंगे शहर में अपना खुद का घर खरीदने की जद्दोजहद में लगे एक मिडिल क्लास कपल के इर्द-गिर्द घूमती है।
फिल्म की स्टार कास्ट
फिल्म में अदिति राव हैदरी के पति सिद्धार्थ, साउथ एक्टर अभिषेक चौहान और सृष्टि श्रीवास्तव लीड रोल में हैं।
फिल्म क्यों देखनी चाहिए?
1.अगर आप भी होम लोन या रेंट के चक्कर में फंसे हैं, तो इस फिल्म का हर एक सीन आपको इमोशनल कर देगा।
2.सिद्धार्थ, अभिषेक और सृष्टि की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल है। फिल्म देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि वे एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि सचमें उन पलों को जी रहे हैं।
3.फिल्म दिखाती है कि कैसे एक बड़ा घर पाने की चाहत में हम अपनी छोटी खुशियां को खो देते हैं।
फिल्म की खामियां
1. फिल्म थोड़ी स्लो है। कहीं-कहीं आपको फिल्म को फॉरवर्ड करने का मन करेगा।
2. ये फिल्म उन मिडिल क्लास लोगों के लिए है जो घर खरीदने का सपना देखते हैं। छोटे शहरों या ग्रामीण परिवेश के लोग शायद इससे उतना न कनेक्ट कर पाएं।
3. कुछ दर्शकों को कहना है कि इसका क्लाइमेक्स थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर आने से पहले ये फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के तमिल वर्शन ने 25 दिन में 10.25 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि तेलुगू वर्शन ने थिएटर में 20 दिन में 2.09 करोड़ रुपये कलेक्ट किए थे।
हिंदी में फिल्म कहां देख सकते हैं?
आप इस फिल्म काे हिंदी में जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।