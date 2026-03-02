‘टूरिस्ट फैमिली’ भूल जाएंगे, जब देखेंगे साउथ की ये फैमिली ड्रामा फिल्म, 7.9 है IMDb रेटिंग
'मद्रास मैटिनी' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि उन अनकहे नायकों को दिया गया एक सम्मान है जिन्हें हम रोज सड़कों पर देखते हैं पर कभी उनके संघर्ष को महसूस नहीं करते।
होली अगर आप हुड़दंग से दूर घर पर परिवार के साथ कुछ सुकून भरा देखना चाहते हैं, तो साउथ की फिल्म ‘मद्रास मैटिनी’ (Madras Matinee) एक बेहतरीन विकल्प है। बिना किसी शोर-शराबे और धमाकेदार एक्शन के, यह फिल्म सीधे दिल पर दस्तक देती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी 'रिलेटेबिलिटी' है। इसमें कोई सुपरहीरो नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान है। 7.9 की शानदार IMDb रेटिंग वाली यह फिल्म फिलहाल अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।
कहानी
फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग साइंस फिक्शन राइटर, ज्योति रमैया (सत्यराज) के इर्द-गिर्द घूमती है। ज्योति हमेशा अंतरिक्ष और एलियंस जैसी हाई-कॉन्सेप्ट कहानियाँ लिखते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब उनका केयरटेकर उन्हें चुनौती देता है कि वे कल्पनाओं को छोड़कर किसी 'आम आदमी' के जीवन पर कुछ लिखकर दिखाएं। ज्योति इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक ऑटो-ड्राइवर की जिंदगी को पन्नों पर उतारना शुरू करते हैं।
किरदार और अभिनय
सत्यराज: लेखक के रूप में उन्होंने एक मंझे हुए कलाकार की छाप छोड़ी है।
काली वेंकट: ऑटो-ड्राइवर 'कन्नन' के रोल में काली वेंकट ने जान फूंक दी है। चेन्नई की सड़कों पर उनकी जद्दोजहद, पैसों की तंगी और परिवार के लिए उनका संघर्ष बेहद भावुक कर देने वाला है।
सपोर्टिंग कास्ट: कन्नन की बेटी दीपिका के रूप में रोशनी हरिप्रियन और पत्नी कमलम के रूप में शेली किशोर ने सादगी भरा और प्रभावशाली अभिनय किया है।
फिल्म का रिव्यू: देखें या नहीं?
फिल्म का पहला हिस्सा (First Half) बहुत ही सकारात्मक और बांधे रखने वाला है। हालांकि, दूसरे हिस्से (Second Half) को लेकर कुछ दर्शकों की मिली-जुली राय है, लेकिन कुल मिलाकर क्रिटिक्स और जनता ने इसे एक 'ईमानदार सिनेमा' बताया है।
किसे देखनी चाहिए? अगर आपको 'टूरिस्ट फैमिली' या 'काका मुत्तई' जैसी 'स्लाइस-ऑफ-लाइफ' फिल्में पसंद हैं, तो इसे मिस न करें।
किसे नहीं? अगर आप साउथ की फिल्मों में उड़ती हुई गाड़ियाँ और भारी-भरकम एक्शन ढूंढ रहे हैं, तो शायद यह फिल्म आपको थोड़ी धीमी लग सकती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।