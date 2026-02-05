साउथ की वो क्राइम-पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसे IMDb पर मिली 8.2 और रोटन टोमैटोज पर 100% रेटिंग

संक्षेप: South Crime Political Thriller Film: साउथ की फिल्में देखना पसंद है? थ्रिलर देखते हैं? फिर ये फिल्म आपके लिए ही है। ये साउथ की क्राइम पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है।

साउथ की एक क्राइम-पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 8.2 और रोटन टोमैटोज ने इसे 100% रेटिंग दी है। साल 2023 में आई इस फिल्म की कहानी सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता और पुलिस की बर्बरता के साथ ही आम आदमी के संघर्ष की एक तस्वीर भी पेश की गई है। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।

फिल्म का नाम और कहानी फिल्म का नाम ‘विदुथलाई: पार्ट 1’ है। इसकी कहानी 1980 के दशक में सेट है। कहानी कुमारेशन (सूरी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पुलिस विभाग में बतौर 'ड्राइवर' भर्ती हुई है। कुमारेशन एक ईमानदार और सीधा-साधा ड्राइवर होता है, जो पुलिस की वर्दी का सम्मान करता है।

वहीं दूसरी ओर एक अलगाववादी संगठन ‘पीपुल्स आर्मी’ और उसका रहस्यमयी नेता पेरुमल 'वाथियार' (विजय सेतुपति) होते हैं। सरकार और पुलिस, वाथियार को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन घोस्ट हंट' चलाती है। इस मिशन के दौरान पुलिस जो रास्ता अपनाती है, वह मानवता को शर्मसार करने वाला होता है। कुमारेशन इस पूरी हिंसा और राजनीति के बीच फंस जाता है, जहां उसे अपने सिद्धांतों और अपनी ड्यूटी के बीच चुनाव करना पड़ता है।

‘विदुथलाई: पार्ट 1’ क्याें देखनी चाहिए? सूरी को अब तक तमिल फिल्मों में कॉमेडी करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन 'विदुथलाई: पार्ट 1' में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। उनकी आंखों में छिपी मासूमियत और पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मिली बेइज्जती का दर्द दर्शकों तक सीधा पहुंचता है। विजय सेतुपति इस फिल्म में बहुत कम समय के लिए दिखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही फिल्म का आधार होती है।

कहां देख सकते हैं ये फिल्म? यह फिल्म ZEE5 पर हिंदी डबिंग के साथ उपलब्ध है। यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं, तो इसे बिल्कुल मिस न करें।

क्या इसका दूसरा पार्ट भी है? जी हां, साल 2024 में इसका दूसरा पार्ट आया है। ‘विदुथलाई: पार्ट 2’ को आईएमडीबी पर 7.6 और रोटन टोमैटोज ने 70% रेटिंग दी है। पार्ट 1 देखने के बाद आप जी5 पर ही इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं।

समरी IMDb रेटिंग: 8.2/10 (हजारों दर्शकों की पसंद)

डायरेक्टर: वेत्रिमारन (मास्टर ऑफ रॉ सिनेमा)

मुख्य कलाकार: सूरी (बेहतरीन डेब्यू इन लीड), विजय सेतुपति (पावरफुल परफॉरमेंस)