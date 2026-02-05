Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSouth Crime Thriller Political thriller film with good rating viduthalai part 1
साउथ की वो क्राइम-पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसे IMDb पर मिली 8.2 और रोटन टोमैटोज पर 100% रेटिंग

साउथ की वो क्राइम-पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसे IMDb पर मिली 8.2 और रोटन टोमैटोज पर 100% रेटिंग

संक्षेप:

South Crime Political Thriller Film: साउथ की फिल्में देखना पसंद है? थ्रिलर देखते हैं? फिर ये फिल्म आपके लिए ही है। ये साउथ की क्राइम पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है।

Feb 05, 2026 10:59 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ की एक क्राइम-पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 8.2 और रोटन टोमैटोज ने इसे 100% रेटिंग दी है। साल 2023 में आई इस फिल्म की कहानी सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता और पुलिस की बर्बरता के साथ ही आम आदमी के संघर्ष की एक तस्वीर भी पेश की गई है। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिल्म का नाम और कहानी

फिल्म का नाम ‘विदुथलाई: पार्ट 1’ है। इसकी कहानी 1980 के दशक में सेट है। कहानी कुमारेशन (सूरी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पुलिस विभाग में बतौर 'ड्राइवर' भर्ती हुई है। कुमारेशन एक ईमानदार और सीधा-साधा ड्राइवर होता है, जो पुलिस की वर्दी का सम्मान करता है।

वहीं दूसरी ओर एक अलगाववादी संगठन ‘पीपुल्स आर्मी’ और उसका रहस्यमयी नेता पेरुमल 'वाथियार' (विजय सेतुपति) होते हैं। सरकार और पुलिस, वाथियार को पकड़ने के लिए 'ऑपरेशन घोस्ट हंट' चलाती है। इस मिशन के दौरान पुलिस जो रास्ता अपनाती है, वह मानवता को शर्मसार करने वाला होता है। कुमारेशन इस पूरी हिंसा और राजनीति के बीच फंस जाता है, जहां उसे अपने सिद्धांतों और अपनी ड्यूटी के बीच चुनाव करना पड़ता है।

‘विदुथलाई: पार्ट 1’ क्याें देखनी चाहिए?

सूरी को अब तक तमिल फिल्मों में कॉमेडी करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन 'विदुथलाई: पार्ट 1' में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। उनकी आंखों में छिपी मासूमियत और पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मिली बेइज्जती का दर्द दर्शकों तक सीधा पहुंचता है। विजय सेतुपति इस फिल्म में बहुत कम समय के लिए दिखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही फिल्म का आधार होती है।

ये भी पढ़ें:साउथ की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म, 8.3 है इसकी IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें
ये भी पढ़ें:दिमाग हिला देगी ये क्राइम थ्रिलर, देखने से पहले सोच लें 100 बार, मिली 8.4 रेटिंग

कहां देख सकते हैं ये फिल्म?

यह फिल्म ZEE5 पर हिंदी डबिंग के साथ उपलब्ध है। यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं, तो इसे बिल्कुल मिस न करें।

क्या इसका दूसरा पार्ट भी है?

जी हां, साल 2024 में इसका दूसरा पार्ट आया है। ‘विदुथलाई: पार्ट 2’ को आईएमडीबी पर 7.6 और रोटन टोमैटोज ने 70% रेटिंग दी है। पार्ट 1 देखने के बाद आप जी5 पर ही इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं।

समरी

IMDb रेटिंग: 8.2/10 (हजारों दर्शकों की पसंद)

डायरेक्टर: वेत्रिमारन (मास्टर ऑफ रॉ सिनेमा)

मुख्य कलाकार: सूरी (बेहतरीन डेब्यू इन लीड), विजय सेतुपति (पावरफुल परफॉरमेंस)

कहां देखें: ZEE5 पर (हिंदी डबिंग में उपलब्ध)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।