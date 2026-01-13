साउथ की क्राइम कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 9.6, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है रिलीज
South Movie with Good IMDb: आइए आपको साउथ की एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के बारे में बताते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है और ये इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।
ओटीटी पर साउथ की एक क्राइम कॉमेडी फिल्म आने वाली है। ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं 16 जनवरी के दिन जी5 पर दस्तक देने जा रही है। खास बात ये है कि इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है। इतना ही नहीं, इसके रिव्यूज भी अच्छे आए हैं। लोग और फिल्म क्रिटिक्स, दोनों ने इस फिल्म की तारीफ की है।
फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम ‘गुरराम पापी रेड्डी’ है। पहले तो ये फिल्म अपने अनोखे टाइटल की वजह से चर्चा में आई थी, लेकिन रिलीज होने के बाद ये फिल्म डार्क कॉमेडी की वजह से लाइमलाइट में बनी रही। इस फिल्म में नरेश अगस्त्य (Naresh Agastya) और फरिआ अब्दुल्ला (Faria Abdullah) लीड रोल में हैं। इसे मुरली मनोहर ने डायरेक्ट किया है।
फिल्म की कहानी
कहानी गुरराम पापी रेड्डी (नरेश अगस्त्य) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी चिट फंड कंपनी के डूबने के बाद कर्ज में फंस जाता है। वह सौदामिनी (फरिआ अब्दुल्ला) और तीन अन्य लोगों (गोयी, चिलीपी और मिलिट्री) के साथ मिलकर एक काम हाथ में लेता है। उनका मिशन श्रीशैलम से एक लाश लाने और उसे हैदराबाद के कब्रिस्तान दफन दूसरी लाश से बदलने का होता है। यह काम जितना सीधा दिखता है, उतना होता नहीं है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वे एक शाही परिवार और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े पचड़े में फंस जाते हैं।
फिल्म की खास बातें
कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने इसमें जज का रोल प्ले किया है। मशहूर तमिल कॉमेडियन योगी बाबू ने इस फिल्म के जरिए तेलुगू सिनेमा में कदम रखा है। क्रिटिक्स ने इसमें दिखाई गई कॉमेडी और एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ की है। वहीं कुछ को इसका सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगा।
कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
अगर आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इस फिल्म को 16 जनवरी 2026 से जी5 पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।