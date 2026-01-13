Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSouth Crime Thriller Movie with Good IMDb Rating Gurram Paapi Reddy will release on OT zee5
साउथ की क्राइम कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 9.6, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है रिलीज

साउथ की क्राइम कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 9.6, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है रिलीज

संक्षेप:

South Movie with Good IMDb: आइए आपको साउथ की एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के बारे में बताते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है और ये इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

Jan 13, 2026 01:48 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओटीटी पर साउथ की एक क्राइम कॉमेडी फिल्म आने वाली है। ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं 16 जनवरी के दिन जी5 पर दस्तक देने जा रही है। खास बात ये है कि इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 9.6 है। इतना ही नहीं, इसके रिव्यूज भी अच्छे आए हैं। लोग और फिल्म क्रिटिक्स, दोनों ने इस फिल्म की तारीफ की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम ‘गुरराम पापी रेड्डी’ है। पहले तो ये फिल्म अपने अनोखे टाइटल की वजह से चर्चा में आई थी, लेकिन रिलीज होने के बाद ये फिल्म डार्क कॉमेडी की वजह से लाइमलाइट में बनी रही। इस फिल्म में नरेश अगस्त्य (Naresh Agastya) और फरिआ अब्दुल्ला (Faria Abdullah) लीड रोल में हैं। इसे मुरली मनोहर ने डायरेक्ट किया है।

फिल्म की कहानी

कहानी गुरराम पापी रेड्डी (नरेश अगस्त्य) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी चिट फंड कंपनी के डूबने के बाद कर्ज में फंस जाता है। वह सौदामिनी (फरिआ अब्दुल्ला) और तीन अन्य लोगों (गोयी, चिलीपी और मिलिट्री) के साथ मिलकर एक काम हाथ में लेता है। उनका मिशन श्रीशैलम से एक लाश लाने और उसे हैदराबाद के कब्रिस्तान दफन दूसरी लाश से बदलने का होता है। यह काम जितना सीधा दिखता है, उतना होता नहीं है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वे एक शाही परिवार और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े पचड़े में फंस जाते हैं।

ये भी पढ़ें:ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज, एक की IMDb रेटिंग 9.6
ये भी पढ़ें:2026 में आई है ये डॉक्यूमेंट्री, 9.6 है IMDb रेटिंग, 5 हत्याकांड पर है आधारित

फिल्म की खास बातें

कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने इसमें जज का रोल प्ले किया है। मशहूर तमिल कॉमेडियन योगी बाबू ने इस फिल्म के जरिए तेलुगू सिनेमा में कदम रखा है। क्रिटिक्स ने इसमें दिखाई गई कॉमेडी और एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ की है। वहीं कुछ को इसका सेकेंड हाफ थोड़ा धीमा लगा।

कहां देख सकते हैं ये फिल्म?

अगर आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए हैं तो आप इस फिल्म को 16 जनवरी 2026 से जी5 पर देख सकते हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।