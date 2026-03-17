Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

‘दृश्यम’ से भी खतरनाक है साउथ की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, 8.2 है IMDb रेटिंग

Mar 17, 2026 08:33 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Jiohotstar Crime Thriller: साउथ की क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है? जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है? अगर हां, तो आप 8.2 आईएमडीबी रेटिंग वाली ये फिल्म देख सकते हैं।

‘दृश्यम’ से भी खतरनाक है साउथ की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, 8.2 है IMDb रेटिंग

अगर आप बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो जियोहॉटस्टार पर आपके लिए एक फिल्म ऐसी ही स्ट्रीम कर रही है। यूं तो ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी अगर किसी से साउथ की क्राइम थ्रिलर सजेस्ट करने के लिए कहेंगे तो वो इस फिल्म का नाम जरूर लेंगे। हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा की मास्टरपीस फिल्म 'ध्रुवंगल पतिनारु' (D-16) की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिल्म की सबसे बड़ी खूबी

इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसके डायरेक्टर कार्तिक नरेन हैं। कार्तिक महज 21 साल के थे जब उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। उन्होंने इस फिल्म के जरिए यह साबित किया था कि एक शानदार कहानी को कहने के लिए बड़े बजट से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत होती है। फिल्म को अच्छा बनाने के लिए कोई फालतू गाना या मसाला एड नहीं करना होता है।

ये भी पढ़ें:राजामौली ने यूं बदली साउथ फिल्मों की तकदीर, बाहुबली में पहली बार किया था यह काम

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दीपक (रहमान) के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक हादसे में अपना पैर गंवा देता है। वह अपने करियर के उस आखिरी और अधूरे केस को याद करता है, जिसमें एक ही रात में तीन अलग-अलग घटनाएं (एक एक्सीडेंट, एक सुसाइड और एक मर्डर) जुड़ी हुई होती हैं।

फिल्म की खास बातें

1. कहानी सीधी-सीधी नहीं चलती, बल्कि परत-दर-परत खुलती है।

2. फिल्म का अंत दर्शकों को हैरान कर देने वाला है, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है।

3. इसमें पुलिस की जांच को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है।

ये भी पढ़ें:साउथ की 8 फिल्में और सीरीज इस हफ्ते होंगी रिलीज, एक की IMDb रेटिंग 7.3

किस ओटीटी पर देख सकते हैं ये फिल्म?

आप ये 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और इसे कई सारे अवॉर्ड्स मिल चुके हैं।

देखें या नहीं?

अगर आपको 'दृश्यम' जैसी फिल्में पसंद आती हैं तो आपको 'ध्रुवंगल पतिनारु' अच्छी लगेगी।

ये भी पढ़ें:जानिए प्राइम वीडियो पर इतने हफ्तों से क्यों ट्रेंड कर रही है साउथ हॉरर फिल्म हनी
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।