South Crime Drama Movie Trending on OTT Platform Netflix with IMDb Rating more than 7 fahadh faasil क्राइम ड्रामा मूवी, कमल हासन ने की थी तारीफ, IMDb पर मिली है 7.4 रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSouth Crime Drama Movie Trending on OTT Platform Netflix with IMDb Rating more than 7 fahadh faasil

क्राइम ड्रामा मूवी, कमल हासन ने की थी तारीफ, IMDb पर मिली है 7.4 रेटिंग

Crime Drama Movie with Good IMDb Rating: आइए आपको साउथ की एक क्राइम ड्रामा मूवी के बारे में बताते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:46 PM
share Share
Follow Us on
क्राइम ड्रामा मूवी, कमल हासन ने की थी तारीफ, IMDb पर मिली है 7.4 रेटिंग

फहाद फासिल की साल 2025 में एक फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में ज्यादा दर्शक इस फिल्म को देखने नहीं पहुंचे और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म ट्रेंड कर रही है। यही कारण है कि इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो यहां दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है।

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम ‘मारीसन’ है। इस फिल्म में फहाद फासिल ने धयालन नाम के एक चालाक चोर का किरदार निभाया है। जेल से छूटने के बाद धयालन (फहाद फासिल) की नजर हीरे पर रहती है। हीरा हासिल करने में धयालन का साथ वेलायुधम पिल्लै (वडिवेलु) देता है। वेलायुधम पिल्ले को अल्जाइमर होता है। जब धयालन (फहाद फासिल) को पता चलता है कि वेलायुधम (वडिवेलु) के खाते में 25 लाख रुपये हैं, तो वह उसे ठगने की योजना बनाता है। धीरे-धीरे दोनों के रहस्य खुलने लगते हैं और कहानी दिलचस्प मोड़ लेते जाती है।

कमल हासन ने की थी फिल्म की तारीफ

फिल्म का पहला हाफ देखकर लगता है कि ये कोई कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन इंटरवल के बाद समझ आता है कि ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। एक तरफ जहां इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिक्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ कमल हासन ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था, “ये फिल्म हंसाती भी है। सोचने पर मजबूर भी करती है और अपने आर्टिस्टिक विजन से प्रभावित भी करती है।”

OTT Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।