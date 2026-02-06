साउथ की कॉमेडी ड्रामा फिल्म, ठीक कर देगी आपका मूड, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग

Hindustan Hindi News
South Comedy Drama: अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको मूड ठीक कर दे तो साउथ ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आपके लिए है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।

Feb 06, 2026 02:04 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टनसाउथ के सुपरस्टार धनुष की एक फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इस फिल्म में न कोई एक्शन है और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस। ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा है, जो अपनी सादगी और इमोशन्स के कारण बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं अब ओटीटी पर भी धमाका कर रही है। आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।

फिल्म का नाम और कहानी

फिल्म का नाम ‘तिरुचित्रम्बलम’ है। इस फिल्म में 'पज्हम' उर्फ थिरुचित्रम्बलम (धनुष) की कहानी दिखाई गई है, जो एक डिलीवरी बॉय होता है। वह एक साधारण जीवन जीता है। उसके पिता (प्रकाश राज) के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा रिश्ता होता है, उसकी बचपन की दोस्त शोभना (नित्या मेनन) के साथ है। पज्हम अपने जीवन में प्यार की तलाश करता है, लेकिन हर बार उसे असफलता मिलती है। इस दौरान शोभना हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती है।

तिरुचित्रम्बलम

फिल्म का रिव्यू

  1. एक्टिंग

धनुष ने एक मध्यमवर्गीय लड़के की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। उनकी सादगी दर्शकों को फिल्म से जोड़ती है। शोभना के किरदार में नित्या मेनन ने जान डाल दी है। आलोचकों ने उनकी और धनुष की केमिस्ट्री को फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया है। प्रकाश राज और भारतीराजा ने पिता और दादा की भूमिकाओं में बहुत अच्छा काम किया है।

2. अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत

धनुष और अनिरुद्ध की जोड़ी ने लंबे समय बाद इस फिल्म के लिए साथ काम किया। फिल्म के गाने जैसे 'Megham Karukatha' चार्टबस्टर रहे और बैकग्राउंड स्कोर ने कहानी के मिजाज को बखूबी पकड़ा है।

तिरुचित्रम्बलम

रेटिंग और ओटीटी

IMDb रेटिंग: 7.9/10

रोटन टोमैटोज: 100%

ओटीटी प्लेटफॉर्म: यह फिल्म सन एनएक्सटी (Sun NXT) और अमेजन प्राइम वीडियो पर है।

भाषा: यह फिल्म तमिल के साथ-साथ हिंदी में भी डब की गई है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को 30 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 77.11 करोड़ और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 117.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

