साउथ की कल्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 8.3, ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ के फैंस को आएगी पसंद

संक्षेप: South Cult Film: जियोहॉटस्टार है? ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ या ‘दिल चाहता है’ के फैन हैं? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। साउथ की ये फिल्म आपके लिए ही बनी है।

आज हम आपको साउथ की उस चुनिंदा फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भाषा की सीमाओं को तोड़कर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। इस फिल्म को देखने के बाद आप फोन उठाएंगे और अपने दोस्त को कॉल करेंगे। जी हां, ऐसा ही करेंगे क्योंकि इस फिल्म में दोस्ती, सपने और बेंगलुरु की कहानी दिखाई गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 रेटिंग है और ये एक ‘कल्ट क्लासिक’ फिल्म है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिल्म का नाम अंजलि मेनन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम ‘बेंगलुरु डेज’ है। इस फिल्म की कहानी तीन चचेरे भाई-बहनों— कुट्टन (निविन पॉली), अर्जुन (दुलकर सलमान) और दिव्या (नज्रिया नाजिम) के इर्द-गिर्द घूमती है। बचपन से ही इन तीनों का सपना होता है कि वे बड़े होकर बेंगलुरु में साथ रहें। जब वे इस शहर में पहुंचते हैं, तो उनकी जिंदगी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल जाती है।

लीड रोल में कौन है? इस फिल्म में आज के दौर के तीन सबसे बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे — फहाद फासिल, दुलकर सलमान, निविन पॉली, नज्रिया नाजिम और पार्वती थिरुवोथु। फिल्म सिर्फ मस्ती के बारे में नहीं है। यह शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं, अपंगता (Disability) के साथ जीने के संघर्ष और पुराने प्यार को भूलकर आगे बढ़ने की खूबसूरत यात्रा है।

क्यो हैं कल्ट? इसमें कोई फिल्मी विलेन नहीं है। इसमें असली विलेन 'परिस्थितियां' और 'अतीत' है, जिनसे हर आम इंसान लड़ता है इसलिए हर दौर के लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके गाने भी काफी अच्छे हैं और डायरेक्शन भी शानदार है।