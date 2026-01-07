Hindustan Hindi News
साउथ की कल्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 8.3, 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' के फैंस को आएगी पसंद

साउथ की कल्ट फिल्म, IMDb रेटिंग 8.3, ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ के फैंस को आएगी पसंद

संक्षेप:

South Cult Film: जियोहॉटस्टार है? ‘जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ या ‘दिल चाहता है’ के फैन हैं? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। साउथ की ये फिल्म आपके लिए ही बनी है।

Jan 07, 2026 02:27 pm IST
आज हम आपको साउथ की उस चुनिंदा फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भाषा की सीमाओं को तोड़कर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। इस फिल्म को देखने के बाद आप फोन उठाएंगे और अपने दोस्त को कॉल करेंगे। जी हां, ऐसा ही करेंगे क्योंकि इस फिल्म में दोस्ती, सपने और बेंगलुरु की कहानी दिखाई गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 रेटिंग है और ये एक ‘कल्ट क्लासिक’ फिल्म है।

फिल्म का नाम

अंजलि मेनन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम ‘बेंगलुरु डेज’ है। इस फिल्म की कहानी तीन चचेरे भाई-बहनों— कुट्टन (निविन पॉली), अर्जुन (दुलकर सलमान) और दिव्या (नज्रिया नाजिम) के इर्द-गिर्द घूमती है। बचपन से ही इन तीनों का सपना होता है कि वे बड़े होकर बेंगलुरु में साथ रहें। जब वे इस शहर में पहुंचते हैं, तो उनकी जिंदगी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल जाती है।

साउथ फिल्म

लीड रोल में कौन है?

इस फिल्म में आज के दौर के तीन सबसे बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे — फहाद फासिल, दुलकर सलमान, निविन पॉली, नज्रिया नाजिम और पार्वती थिरुवोथु। फिल्म सिर्फ मस्ती के बारे में नहीं है। यह शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं, अपंगता (Disability) के साथ जीने के संघर्ष और पुराने प्यार को भूलकर आगे बढ़ने की खूबसूरत यात्रा है।

क्यो हैं कल्ट?

इसमें कोई फिल्मी विलेन नहीं है। इसमें असली विलेन 'परिस्थितियां' और 'अतीत' है, जिनसे हर आम इंसान लड़ता है इसलिए हर दौर के लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके गाने भी काफी अच्छे हैं और डायरेक्शन भी शानदार है।

साउथ फिल्म

आपको यह क्यों देखनी चाहिए?

अगर आप ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ या ‘दिल चाहता है’ जैसी फिल्मों के शौकीन हैं, तो जियोहॉटस्टार की यह फिल्म आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यह फिल्म आपको सिखाती है कि परिवार और दोस्त ही वो सहारा है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।

