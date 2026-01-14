रियल लाइफ पर बनी है साउथ की ये फिल्म, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग, आपने देखी है?
South Biographical Drama Film:
साउथ की एक एक्ट्रेस थीं सावित्री। उन्होंने 250 फिल्में की थीं। वह एक समय पर साउथ सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वालीं एक्ट्रेस थीं। जब वह 46 साल की थीं तब वह काेमा में चली गई थीं। 19 महीने तक कोमा में रहने के बाद 26 दिसंबर 1981 को उनका निधन हो गया था। आज हम आपको साउथ की जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो फिल्म इन्हें पर बनी है।
फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम ‘महानटी’ (Mahanati) है। तमिल में इस फिल्म को ‘नडिगैयार थिलगम’ नाम दिया गया है। चिंता मत कीजिए इसको हिंदी में डब भी किया गया है। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म 8.4 रेटिंग मिली है। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी और आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है।
नेशनल अवॉर्ड
इस फिल्म में कीर्ति सुरेश ने दिवंगत एक्ट्रेस सावित्री का रोल प्ले किया है। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म में दुलकर सलमान भी हैं। उन्होंने सावित्री के पति जेमिनी गणेशन का किरदार निभाया है। वहीं सामंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा ने पत्रकार की भूमिका अदा की है जो फिल्म में सावित्री की कहानी को दुनिया के सामने लाने का जरिया बनते हैं।
फिल्म क्यों देखें?
ये फिल्म 1950 और 1960 के दशक के ‘गोल्डन एरा’ को पर्दे पर दिखाती है। इसमें सिर्फ सावित्री की सफलता की कहानी नहीं दिखाई गई है, बल्कि एक महान कलाकार के संघर्षों को भी दिखाया गया है।
