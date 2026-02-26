‘बॉलीवुड फिल्ममेकर्स प्लीज मुझे कास्ट मत कीजिए’, बोलीं साउथ एक्ट्रेस, लिया अनएक्सपेक्टेड स्टैंड
South Actress: एक मलयालम एक्टर ने बॉलीवुड फिल्ममेकर्स से कहा कि वे उन्हें कास्ट न करें क्योंकि वह मलयाली हैं और हिंदी बोलने समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है।
साउथ एक्ट्रेस ने अनएक्सपेक्टेड स्टैंड लिया है। इस एक्ट्रेस का नाम कनी कुसरुति है। इन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड के फिल्ममेकर्स से कहा कि वे उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में कास्ट न करें। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्हाेंने कहा कि वह मलयाली हैं और उन्हें हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका कल्चर बहुत अलग है।
क्या बोलीं कनी कुसरुति?
कनी कुसरुति फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ से लाइमलाइट में आई थीं। वहीं अब उन्होंने अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी ‘अस्सी’ में काम किया है। ऐसे में कनी कुसरुति से पूछा गया, आप हिंदी फिल्मों में इतना कम क्यों नजर आती हैं? इस पर कनी ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोलती। मुझे जो भी रोल मिलेंगे, मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। मैं उनसे (हिंदी फिल्ममेकर्स) कहती हूं, प्लीज मुझे कास्ट मत करो। अगर आप मुझे कास्ट करना चाहते हो तो ‘अस्सी’ जैसा रोल दो। ‘अस्सी’ में अनुभव सिन्हा ने बहुत प्यार से मेरा कैरेक्टर केरल का बनाया है। वैसे उन्हाेंने ये कैरेक्टर नॉर्थ इंडिया का बनाया था।’
हिंदी और कल्चर की प्रॉब्लम
उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदी की लाइनें नहीं सीख सकती। मुझे उन्हें भी समझने में समय लगेगा। साथ ही, कल्चर भी अलग है। मैं मलयाली हूं। मैं अब भी मलयालम में सोचती हूं। जब मैं इंग्लिश में बोलती हूं तो मुझे लगातार ट्रांसलेट करना पड़ता है।’
‘अस्सी’ कौन-सी फिल्म है?
‘अस्सी’ तापसी पन्नू की फिल्म है। ये फिल्म थिएटर्स में इस वक्त लोगों का मनोरंजन कर रही है। इस फिल्म में कनी ने नई दिल्ली में रहने वाली रेप सर्वाइवर परिमा का रोल निभाया है जो इंसाफ मांग रही है। कनी का केस रावी (तापसी पन्नू ने निभाया है) लड़ रही है।
फिल्म में कौन कौन हैं?
फिल्म में तापसी और कनी के अलावा रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब हैं। फिल्म को इसकी दमदार कहानी और कलाकारों की एक्टिंग के लिए तारीफ मिल रही है। हालांकि, फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ रुपये की कमाई की है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
