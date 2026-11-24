पहले कोर्ट ने साउथ एक्टर को POSCO मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई, फिर दे दी जमानत, जानें मामला
त्रिशूर फास्ट ट्रैक कोर्ट मलयालम अभिनेता श्रीजीत रवि को पॉक्सो मामले में एक साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, बाद में सजा पर एक महीने की रोक लगा दी।
मलयालम अभिनेता श्रीजीत रवि को साल 2022 के पॉक्सो मामले में त्रिशूर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें, ये मामला नाबालिग बच्चों के सामने अश्लील हरकत करने से जुड़ा है। हालांकि, केरल हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अभिनेता की सजा पर एक महीने की रोक लगा दी गई है और उन्हें जमानत भी मिल गई है।
अदालत का फैसला
त्रिशूर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज रेम्या मेनन ने श्रीजीत रवि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11(i) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें एक साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर एक्टर जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सख्त कैद काटनी होगी।
सजा पर एक महीने की रोक, मिली जमानत
सजा सुनाए जाने के बाद अभिनेता ने केरल हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की इच्छा जताई। इसके बाद अदालत ने उनकी सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी गई है। अदालत ने श्रीजीत रवि को 23 दिसंबर 2026 को फिर से पेश होने का निर्देश दिया है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 4 जुलाई 2022 का है। आरोप है कि स्कूल से अपने अपार्टमेंट परिसर लौट रहे नाबालिग बच्चों के सामने श्रीजीत रवि ने अश्लील हरकत की थी और उन्हें धमकाया था। इस मामले में अभिनेता ने 2022 में निचली अदालत में आरोप मुक्त करने की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट का रुख किया। शुरुआती सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और मामले में ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के समर्थन में सभी 21 गवाहों ने गवाही दी।
कौन हैं श्रीजीत रवि?
50 साल के श्रीजीत रवि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। वह दिग्गज अभिनेता टी.जी. रवि के बेटे हैं। श्रीजीत ने साल 2005 में अभिनय की शुरुआत की थी और इसके बाद मलयालम के अलावा कई तमिल फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में वह अक्सर सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं। आपने इस एक्टर को इयोबिंते पुष्पकम (2014), 2018 (2023), लायन (2006), और थूडरम (2025) जैसी फिल्मों में देखा होगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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