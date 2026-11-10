पवन कल्याण 55 साल की उम्र में पत्नी से होंगे अलग, रूसी महिला से 2013 में की थी तीसरी शादी
55 साल के पवन कल्याण तीसरी बार तलाक ले रहे हैं। साल 2013 में उन्होंने रूसी मूल की अन्ना से शादी की थी। वहीं अब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है।
साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता पवन कल्याण की निजी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है और सोमवार देर रात जनसेना पार्टी के आधिकारिक मीडिया ग्रुप में एक संयुक्त बयान जारी कर इसकी घोषणा की है।
पवन कल्याण और अन्ना ने क्या कहा?
अपने बयान में पवन कल्याण और अन्ना ने लिखा, ‘एक लंबा समय साथ बिताने के बाद, हमने आपसी सहमति, समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है। भले ही हमारी शादी अब खत्म हो रही हो है, लेकिन हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे और अपने बच्चों के माता-पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे। उनकी खुशी और भलाई हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जीवन के इस व्यक्तिगत और भावनात्मक बदलाव के दौर में हम आपसे हमारी भावनाओं को समझने और हमारी निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं। इस पूरे सफर में हमारा साथ देने और हमारे प्रति प्यार बनाए रखने वाले सभी लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।’
2013 में हुई थी पवन कल्याण और अन्ना की शादी
पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला की मुलाकात साल 2011 में फिल्म 'तीन मार' के दौरान हुई थी। इसके करीब दो साल बाद सितंबर 2013 में दोनों ने शादी कर ली। अन्ना मूल रूप से रूस की रहने वाली हैं। इस शादी से दोनों के दो बच्चे हैं।
पवन कल्याण की हो चुकी हैं दो शादियां
पवन कल्याण की यह तीसरी शादी थी। उन्होंने साल 1997 में नंदिनी से पहली शादी की थी। हालांकि, साल 2008 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने अभिनेत्री रेणु देसाई से शादी की। रेणु और पवन के दो बच्चे हैं। दोनों का रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला और साल 2012 में उनका तलाक हो गया। फिर साल 2013 में पवन ने अन्ना से शादी की।
इन फिल्मों में नजर आएंगे पवन कल्याण
फिल्मों की बात करें तो पवन कल्याण 1996 से फिल्मों में काम कर रहे हैं। हाल ही में वह फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में नजर आए थे। वहीं, अब उनकी फिल्म 'OG 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बता दें, अभिनय के साथ-साथ पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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