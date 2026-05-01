62 रातों में बनी थी साउथ की 8.4 रेटिंग वाली ये फिल्म, बजट था 25 करोड़ और कमाए थे 106.80 करोड़

62 रातों में बनी थी साउथ की 8.4 रेटिंग वाली ये फिल्म, बजट था 25 करोड़ और कमाए थे 106.80 करोड़
Best Action Thriller Movie: साउथ की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। बॉलीवुड ने इसका रीमेक बनाया था, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।
लॉन्ग वीकेंड (1 मई 2026 से 3 मई 2026 तक) शुरू हो गया है। अगर आपका एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने का मन है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे बनाया तो 25 करोड़ के बजट में था, लेकिन इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 106.80 करोड़ रुपये कमाए थे। (ये भी पढ़ें: मई महीने में ओटीटी पर आ रही हैं 10 फिल्में-सीरीज, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान)
फिल्म का नाम
ये फिल्म साल 2019 में आई थी, इसका नाम ‘कैथी’ है और इसे ‘कूली’ जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने डायरेक्ट किया था।
सिर्फ 62 रातों में बनकर तैयार हो गई थी ये फिल्म
निर्देशक लोकेश कनकराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म की पूरी शूटिंग रात में की थी। दरअसल, फिल्म की कहानी एक ही रात की घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इसे रिएलिस्टिक लुक देने के लिए टीम ने 62 रातों में इसकी शूटिंग पूरी की थी। (ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह vs अल्लू अर्जुन, बॉक्स ऑफिस के असली सुल्तान कौन? पिछली 5 फिल्मों का पूरा हिसाब)
बॉक्स ऑफिस पर 'कैथी' का धमाका
जब 'कैथी' रिलीज हुई थी, तो इसका मुकाबला थलपति विजय की फिल्म 'बिगिल' से था। बावजूद इसके, फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी थी।
|फिल्म
|कैथी
|बिगिल
|बजट
|25 करोड़
|180 करोड़
|कमाई
|106.80 करोड़
|295.85 करोड़
|आईएमडीबी रेटिंग
|8.4 रेटिंग
|6.7 रेटिंग
बॉलीवुड में बनी है रीमेक
'कैथी' की जबरदस्त सफलता को देखते हुए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन ने इसका हिंदी रीमेक ‘भोला’ बनाई थी। हालांकि, 'भोला' बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो ‘कैथी’ ने दिखाया था।
बजट - 100 करोड़ रुपये
कलेक्शन - 123 करोड़ रुपये
आईएमडीबी रेटिंग - 5.8
क्यों हिट हुई थी ‘कैथी’?
1. ‘कैथी’ का बजट बड़ा नहीं था, लेकिन फिल्म में इमोशंस बहुत ज्यादा थे। ‘कैथी’ से लोग कनेक्ट कर पाए थे। उन्हें इमोशंस फील हुए थे। वहीं ‘भोला’ से लोग जुड़ नहीं पाए।
2. ‘कैथी’ में एक्शन सीन्स भी नैचुरल लग रहे थे। वहीं ‘भोला’ में इन एक्शन सीन्स को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था।
3. कार्थी ने ‘कैथी’ के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काफी काम किया था। वहीं अजय देवगन लोगों को इम्प्रैस करने में नाकामयाब रहे थे।
कहां देख सकते हैं ‘कैथी’ और ‘भोला’?
‘कैथी’ को आप तमिल और हिंदी सबटाइटल्स के साथ जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहीं ‘भोला’ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। ‘भोला’ में अजय के साथ तबू भी मेन रोल में थीं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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