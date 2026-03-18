साउथ की ये 5 फिल्में आपको रुला देंगी, इस मूवी के अंत में लाश से होती है बात, यूट्यूब पर फ्री में देखिए
साउथ की एक्शन, थ्रिलर फिल्में ऑडियंस के बीच बहुत मशहूर हैं। लेकिन आपने रुला देने वाली फिल्में कम ही देखी होंगी। ये 5 ऐसी फिल्में हैं जिसके हर सीन से आपकी आत्मा जुड़ जाएगी। ये फिल्में हर सीन में आपको रुलाती हैं। कहानी आपको सीट से उठने नहीं देगी।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने कहानी के भावों को अच्छे से पेश किया है। ऑडियंस के दिल में दो दर्द सालों तक रहना चाहिए, ऐसी फिल्में बनाई हैं। इन 5 फिल्मों को देखने के बाद आप रात भर सोच में डूबे रहेंगे। आप रोएंगे और इन किरदारों से इतना जुड़ जाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये साउथ की सबसे इमोशनल कर देने वाली फिल्मों की लिस्ट की बेस्ट 5 हैं। रोमांटिक, साइकोलॉजी, इमोशन पर बेस्ड हैं। आत्मा में समां जाएंगे इन फिल्मों के किरदार, भाव।
लव मॉकटेल
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने KGF के अलावा भी कई शानदार फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में एक ऐसी भी फिल्म है जिसपर जब किसी ने पैसे नहीं लगाए तो खुद एक्टर्स ने फंडिग की। और फिल्म जब रिलीज हुई तो एंडिंग ने ऑडियंस को रुला दिया। इस फिल्म का नाम है लव मॉकटेल। ये साल 2020 में आई थी जिसमें इस फिल्म में डार्लिंग कृष्णा ने लीड आदित्य का किरदार निभाया है। इस फिल्म में आदित्य एक लड़की को गुंडों से बचाता है। अदिति नाम की इस लड़की का किरदार रचना इंद्र ने निभाया है। अदिति, आदित्य से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे पूछती है। आदित्य उसे तीन लव स्टोरी सुनाता है और अंत में उसे एक लाश के पास ले जाता है। इस फिल्म का अंत इतना बुरा है कि आप पिछली सब दुखी फिल्मों को छोड़कर इस लव स्टोरी को याद रखोगे। इस फिल्म लो यूट्यूब पर फ्री में देखा जा सकता है।
777 चार्ली
साल 2022 में कन्नड़ इंडस्ट्री ने 777 चार्ली नाम की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म की एक डॉग और इंसान के बीच के रिश्ते की है। चार्ली नाम का एक डॉग कई अन्य कुत्तों के साथ कैद में होता है। इस कैद में जानवरों पर टॉर्चर किया जाता है। एक दिन चार्ली वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ धरम नाम का एक शख्स होता है जो अपनी जिंदगी में अकेला होता है। ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं। फिल्म के एक अहम सीन के दौरान दोनों मिलते हैं। और ये कहानी आपको इतना रुलाती है कि आप हर वक्त बस अपने भावों को रोकने की कोशिश करते नजर आओगे।
96
विजय सेतुपति और तृषा स्टारर तमिल फिल्म 96 साल 2018 में आई थी। इस फिल्म की कहानी राम और जानकी की अनोखी लव स्टोरी है। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, प्यार था। फिर सालों बाद एक रीयूनियन में दोनों का दोबारा मिलना होता है। इस फिल्म की कहानी बिना किसी वल्गर सीन के भावों से पिरोई है। प्यार में डूबे लोग ये फिल्म देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे।
3
साल 2012 में 3 एक तेलुगू फिल्म थी। इस फिल्म में धनुष और श्रुति हासन लीड रोल में थे। इस फिल्म में लीड किरदार राम और जननी को बचपन में ही प्यार हो जाता है। बहुत स्ट्रगल के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन फिल्म जैसे ही आगे बढ़ती तो पता चलता है कि लीड किरदार को एक बीमारी हो गई है। इसके बाद फिल्म में जो आप देखते हो वो आपका दिल तोड़ देता है। कई सीन आपको रुलाते हैं।
दिया
साल 2020 में एक बहुत ही इमोशनल कन्नड़ फिल्म दिया रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी लीड किरदार दिया स्वरुप के इर्दगिर्द रची गई है। दिया को रोहित से प्यार होता है। दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रोहित की मौत हो गई है। दिया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की जान देने के लिए ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती है। तभी उसे आदी नाम के शख्स का फोन आता है। इस फोन के बाद दिया सुसाइड नहीं कर पाती। दोनों की कई मौकों पर मुलाकात होती है और अंत में इन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में रोहित की भी एंट्री हो जाती है। आगे जो होता है वो आपको इमोशनल कर देगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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