ड्रामा लवर्स के लिए वरदान हैं सूरज बड़जात्या की ये 5 फिल्में, IMDb पर मिली है सबसे हाई रेटिंग
सूरज बड़जात्या की फिल्में न सिर्फ एक बेस्ट फैमिली टाइम कॉन्टेंट होती हैं, बल्कि इनमें हमेशा एक खूबसूरत मैसेज भी छिपा होता है। लेकिन क्या आपको उनकी टॉप 5 मूवीज पता हैंं?
सूरज बड़जात्या अपनी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है और लोग इसे लेकर एक्साइटेड हैं। बॉक्स ऑफिस पर इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सूरज बड़जात्या की फिल्मों के नतीजे आमतौर पर शानदार ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी सबसे हाई रेटिंग वाली फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप घर बैठे एन्जॉय कर सकते हैं।
'हम आपके हैं कौन'
साल 1994 में आई सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'हम आपके हैं कौन' इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.5 है। यह फैमिली ड्रामा मूवी उस दौर में अलग ही ट्रेंड लेकर आई थी। आउटफिट से लेकर डायलॉग्स और गानों तक, राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म के लोग दीवाने हो गए थे।
'मैंने प्यार किया'
सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला, वह है सलमान खान और भाग्यश्री की 'मैंने प्यार किया'। बतौर डायरेक्टर यह सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म थी। बात कहानी की करें तो इसमें एक अमीर लड़के और एक मैकेनिक की बेटी के बीच पनपे प्यार की कहानी को दिखाया गया था।
'ऊंचाई'
सूरज बड़जात्या लंबे वक्त बाद तीन दोस्तों की कहानी लेकर लौटे तो लोगों का दिल खुश हो गया। साल 2022 में 'ऊंचाई' नाम से आई उनकी फिल्म को IMDb पर 7.0 रेटिंग मिली थी। अमिताभ बच्चन, डैनी, बोनम ईरानी और अनुपम खेर स्टारर इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। कहानी 3 बुजुर्ग दोस्तों की है, जो अपने एक मर चुके दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप तक की मुश्किल चढ़ाई करते हैं।
'विवाह'
साल 2006 में आई फिल्म 'विवाह' को IMDb पर 6.7 रेटिंग मिली है। यह सूरज बड़जात्या की कुछ सबसे हाई रेटिंग और सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली फिल्मों में शुमार है। अरेंज मैरिज के सफर को दिखाने वाली इस फिल्म में प्रेम और पूनम के रिश्ते की गहराई तब परखी जाती है जब शादी से ठीक पहले एक एक्सीडेंट में पूनम बुरी तरह झुलस जाती है।
'हम साथ साथ हैं'
यह फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी लोगों की फेवरिट है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 6.4 है। यह एक जॉइंट फैमिली की कहानी है, जिसमें यह एक आदर्श संयुक्त परिवार की एकता की कहानी है, जिसमें बाहरी लोगों के भड़काने और गलतफहमियों के कारण सौतेले बेटे और मां के रिश्तों में दरार आने की स्थिति बन जाती है।
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