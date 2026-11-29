मैं प्रेम की दीवानी हूं: Kareena Kapoor और Abhishek Bachchan पर भड़क गए थे सूरज बड़जात्या, फेंक कर मारा था माइक
सूरज बड़जात्या 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' के सेट पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर पर भड़क गए थे। उन्होंने एक्टर्स के ऊपर माइक फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि वो सेट पर इतनी शैतानी करते थे कि एक भी रिहर्सल ढंग से नहीं हो पाती थी।
‘ये प्रेम मोल लिया’ डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सेट पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर इतनी ज्यादा शैतानी करते थे कि एक रिहर्सल भी नहीं हो पाती थी। सूरज बड़जात्या ने बताया कि एक बार वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अभिषेक और करीना के ऊपर माइक फेंक दिया था।
करीना और अभिषेक सेट पर करते थे शैतानी
सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत में सूरज बड़जात्या ने कहा, "अभिषेक (अभिषेक बच्चन) और करीना (करीना कपूर), वो बहुत प्यारे लोग हैं। मैं उन दोनों को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वो दोनों बहुत शैतान हैं। जब भी वो सेट पर मिलते थे, मैं एक भी रिहर्सल नहीं कर पाता था।"
जब सूरज बड़जात्या ने फेंका माइक
उन्होंने आगे कहा, "वो हंसी-मजाक करते रहते थे, और हम सबको पता है कि अभिषेक कितने बड़े प्रैकस्टर हैं। वो मेरे पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। उस वक्त, मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई थी और समय निकल रहा था, तो मैंने उन दोनों पर माइक फेंक दिया था।"
2003 में रिलीज हुई थी मैं प्रेम की दीवानी हूं
'मैं प्रेम की दीवानी हूं' की बात करूं तो ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म थी। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर के अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन नजर आए थे।
क्या है मैं प्रेम की दीवानी हूं का प्लॉट
इस फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल और गलत पहचान के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में करीना कपूर ने संजना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में करीना की एक्टिंग को लेकर आज भी कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर लोग करीना को फिल्म में उनकी ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल करते हैं। न केवल करीना कपूर, बल्कि ऋतिक रोशन को भी ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जाता है।
सूरज बड़जात्या की पॉपुलर फिल्में
सूरज बड़जात्या की बात करें तो उन्हें फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उनकी पॉपुलर फिल्मों में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, प्रेम रत्न धन पायो, विवाह और हम साथ-साथ हैं जैसी फिल्में शामिल हैं।
ये प्रेम मोल लिया के बारे में
सूरज बड़जात्या की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ये प्रेम मोल लिया की बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ, अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा और सौम्या टंडन जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक ग्रीन फ्लैग पति के किरदार में अच्छी एक्टिंग करते नजर आए हैं। दर्शकों ने फिल्म के म्यूजिक को इस फिल्म की आत्मा बताया है। इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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