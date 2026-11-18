फैमिली फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या ने इसलिए नहीं बनाई मारधाड़ वाली फिल्में, बोले-एक्शन तो होना नहीं चाहिए-Exclusive
पारिवारिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर सूरज बडजात्या ने हमारे साथ खास बातचीत में एक्शन फिल्मों और ऑडियंस की बदलती पसंद के बारे में बात की। जानिए-
1989 में एक फिल्म आई थी जिसने इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सुपरस्टार दिया। फिल्म का नाम था ‘मैंने प्यार किया’। बतौर लीड इस फिल्म ने सलमान खान को स्टार बना दिया। इस फिल्म से डायरेक्टर सूरज बडजात्या ने भी अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी इस फिल्म में प्यार और उससे जुड़े भाव खूबसूरती से पेश किए। डायरेक्टर ने अपने 38 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 8 फिल्मों का डायरेक्शन किया है। ये सभी पारिवारिक फिल्में रहीं। सूरज बडजात्या ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने कभी एक्शन फिल्मों का डायरेक्शन क्यों नहीं किया। साथ ही अपनी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के बारे में बात की। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं।
सूरज बडजात्या -लोगों को साधारण फिल्में भी पसंद हैं
हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जब सूरज बडजात्या से पूछा गया सवाल- ‘आज एक्टर एक्शन फिल्मों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑडियंस भी ऐसी फिल्मों को पसंद कर रही है। तो क्या आपको पारिवारिक फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब होगी?’
जवाब-इसके जवाब में सूरज बडजात्या ने कहा, ‘ये सवाल मेरे साथ मेरी पहली फिल्म 'मैंने प्यार किया' से सामने आता रहा है। लेकिन क्या है न लोगों को अपनी थाली में हर तरह का व्यंजन चाहिए होता है। जैसे अभी एक्शन का दौर है लेकिन मुझे लगता है वक्त वापस बदल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 'हनुमान अंश नहीं चलती, 'मैं वापस आऊंगा' नहीं चलती। लोगों को साधारणता भी चाहिए। इसका बड़ा उदाहरण है हमारी फिल्म 'ये प्रेम मोह लिया' का प्रोमो। जब पहली बार 5 मिनट का टाइटल सॉन्ग के साथ प्रोमो आया था उसे पसंद किया गया था। हमने उसे बहुत जटिल नहीं किया था और ना ही कमर्शियल किया था। उसे बहुत प्यार मिला। मेरा मानना है अच्छी फिल्म आए फिर चाहे किसी भी जोनरा की हो। उसे पसंद किया जाता है। बस शर्त है कि पूरा एंटरटेनमेंट हो।
सूरज बडजात्या ने इसलिए डायरेक्ट नहीं की एक्शन फिल्में
सवाल-आपने अपने फिल्मी करियर में पारिवारिक फिल्में डायरेक्ट की है। क्या भविष्य में कभी एक्शन फिल्में डायरेक्ट करने का प्लान है?
जवाब- सूरज बडजात्या-(हंसते हुए) अगर आता तो जरूर करता। आता ही नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, फिल्मों में की है। लेकिन मुझे लगा मैं वहां सेट नहीं हो पता हूं। ये मेरा बेस्ट नहीं है क्योंकि हर फिल्ममेकर का अपना एक जोन होता है। और जिस उम्र में मैं आज हूं, जिस जिम्मेदारी से मैं सिनेमा देखता हूं, तो मेरा मन करता है कि एक्शन तो होना ही नहीं चाहिए।एक्शन में और लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे खुश हूं क्योंकि मैं अब हर परिवार की कहानियां बोलना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि घर घर की की हर खिड़की में एक कहानी है। तो मैं अपने एरिया में बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं अच्छी परिवार पर कहानी मिले,फिल्में बने। फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' जैसी फिल्में बने, क्योंकि ये बहत जरूरी है हमारी अगली पीढ़ी के लिए। अगर हम दिखाएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि क्या होता था।'
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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