इसलिए अपनी फिल्मों का सीक्वल नहीं बनाना चाहते सूरज बडजात्या, बोले -शादी के बाद के झगड़े... Exclusive
सूरज बड़जात्या ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो अपनी पत्नी को अलग-अलग हीरोइन के नामों से पुकारा करते थे।आयुष्मान ने बचपन से ही प्रेम बनने की तैयारी कर ली थी।
सलमान खान के करियर ग्राफ को असमान तक पहुंचाने में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का अहम योगदान है। सलमान ने सिरेक्टोर की 4 सुपरहिट फिल्मों में काम पर यादगार प्रेम का किरदार निभाया है। उन्होंने खुद अपने करीब 40 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 8 फिल्में बनाई हैं। अब हमारे साथ खास बातचीत में डायरेक्टर ने बताया कि वो अपनी इन फिल्मों में से किसी का भी सीक्वल या रीमेक क्यों नहीं बनाना चाहेंगे। डायरेक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के बारे में भी बात की। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रेम बने नजर आने वाले हैं। शरवरी लीडिंग हीरोइन हैं।
इसलिए अपनी फिल्म का सीक्वल नहीं बनाना चाहते सूरज बड़जात्या
हमारे साथ खास बातचीत में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से जब पूछा गया कि भविष्य में वो या उनके बच्चे कभी उनकी किसी फिल्म का रीमेक या सीक्वल बनाना चाहेंगे तो वो कौनसी फिल्म होगी। इसके जवाब में डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने कहा, नहीं सीक्वल तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी हर पिक्चर शादी पर खत्म हो गई है। और शादी के बाद के झगड़े मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे दिखाना नहीं है। लेकिन ये पिक्चर (ये प्रेम मोल लिया) थोड़ी स्पेशल है। पहली बार मुझे मौका मिला शादी के बाद के रोमांस पर फिल्म बनाने का। इससे पहले मेरी सब फिल्में शादी पर खत्म हो रही थीं। मैंने थोड़ा अच्छे से शादीशुदा रोमांस को दिखाया है।’ सूरज बड़जात्या ने साफ कर दिया कि वो अपनी फिल्मों का रीमेक या सीक्वल इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें शादी के बाद के झगड़े नहीं दिखाने। इस बातचीत में सूरज बड़जात्या ने ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी को अलग-अलग हीरोइन के नाम से पुकारा करते थे। ये उनके तरह का रोमांस था।
बचपन से ही प्रेम बनने की तैयारी में थे आयुष्मान
हमारे साथ बातचीत में सूरज बड़जात्या ने कहा कि वो अपनी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ से एक खास मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये उनकी सबसे प्रोग्रेसिव फिल्म है जिसमें एक दुल्हन को अपना मायका नहीं छोड़ना है और ना ही अपने ससुराल जाना है। इस फिल्म में डायरेक्टर मायका या ससुराल नहीं बल्कि घर की बात करते दिखेंगे। आयुष्मान ने प्रेम का किरदार निभाया है। एक्टर ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि वो बचपन से ही प्रेम बनने की तैयारी में थे। वो जॉइंट फैमिली में रहे हैं और परिवार की वैल्यू को समझते हैं। वहीं शरवरी ने अपने किरदार के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वप एक सीन के दौरान जब अपने ऑनस्क्रीन ससुर से बात करती है तो नजरें झुकाना और इज्जत से अपने हक की बात करना उन्होंने अपने घर से सीखा है। ये फिल्म इन कलाकारों के लिए खास होने वाली हैं।
सूरज बड़जात्या और सलमान खान रिश्ता
बता दें, सूरज बड़जात्या ने साल 1989 में सलमान खान को लेकर फिल्म मैंने प्यार किया बनाई थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इसके बाद सलमान खान के साथ ही ‘हम आपके हैं कौन’ बनाई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। ये फिल्म आज भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था। सलमान के बाद शाहिद कपूर फिल्म विवाह में प्रेम बन चुके हैं। ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन ने फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में प्रेम का किरदार निभाया था। अब आयुष्मान खुराना प्रेम बन कर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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