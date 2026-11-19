सूरज बड़जात्या जल्द ही एक और शानदार फिल्म के साथ वापस आ रहा हैं। सूरज इन दिनों अपकमिंग मूवी 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में सूरज अपने मशहूर किरदार 'प्रेम' को वापस ला रहे हैं।

बॉलीवुड में अपनी पारिवारिक फिल्मों के जरिए एक खास और अलग पहचान बनाने वाले फेमस फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। अपने करियर में सूरज बड़जात्या ने कई आईकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इनमें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम आपके हैं कौन..!', 'मैंने प्यार किया', 'हम साथ साथ हैं', 'विवाह' जैसे फिल्में शामिल हैं। वहीं, अब सूरज जल्द ही एक और शानदार फिल्म के साथ वापस आ रहा हैं। सूरज इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में सूरज अपने मशहूर किरदार 'प्रेम' को वापस ला रहे हैं, लेकिन इस बार आप प्रेम के रूप में सलमान खान नहीं, बल्कि आयुष्मान खुराना को देखेंगे। बुधवार को 'ये प्रेम मोल लिया' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें इस फैमिली ड्रामा की पहली झलक देखने को मिली। ट्रेलर लॉन्च के दौरान सूरज ने अपनी फिल्म के साथ इस पर भी बात की कि धुरंधर के जमाने में वो इस तरह की फिल्म क्यों लेकर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने सलमान और आयुष्मान को लेकर भी बात की।

सलमान की 'प्रेम' वाली विरासत को आगे बढ़ाने पर बोले आयुष्मान आयुष्मान खुराना भी ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दर्शकों के मन में सलमान खान और 'प्रेम' नाम के किरदार के बीच एक खास और गहरा जुड़ाव है, जिसे सलमान ने राजश्री प्रोडक्शंस की कई फिल्मों में निभाया था। शाहिद कपूर ने भी फिल्म 'विवाह' में 'प्रेम' का किरदार निभाया था। इस दौरान जब आयुष्मान से पूछा गया कि क्या सलमान की ऐसी कोई फिल्म है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, तो उन्होंने कहा, 'प्रेम के किरदार में सलमान खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वही 'असली प्रेम' (OG Prem) हैं। इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत भी 'प्रेम' के किरदार से ही हुई थी। मुझे लगता है कि 'प्रेम' बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने शब्दों पर खरा उतरना होता है। आपको सच में समझना होगा कि एक परफेक्ट इंसान क्या होता है, जो संवेदनशील और दयालु हो। मुझे लगता है कि इस फिल्म में 'प्रेम' का किरदार कुछ ऐसा ही है।'

सूरज बड़जात्या ने बताया 'प्रेम' के किरदार के लिए आयुष्मान को क्यों चुना? ऐसे में जब सूरज बड़जात्या को इस कहानी के बारे में पता चला, तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आयुष्मान खुराना का आया। फिल्ममेकर ने बताया कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो 'प्रेम' के किरदार में एक खास सादगी ला सके। बड़जात्या ने कहा, 'सच कहूं तो, जब यह विषय मेरे पास आया, तो इसमें 'प्रेम' नाम का एक ऐसा किरदार था, जो अपने नजरिए और अपनी सॉफ्ट आवाज में कुछ चीजों पर सवाल उठाता है। इसलिए, जब पहली बार यह विषय सामने आया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ आयुष्मान का ही नाम था।' उन्होंने लॉन्च के दौरान कहा, 'अगर आप उनकी फिल्मों को देखें या उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें, तो पाएंगे कि आयुष्मान के पास हर बात पर एक वाजिब सवाल होता है। उनमें एक ऐसी सादगी है जो उनकी फिल्मों में भी साफ झलकती है- चाहे वह 'बाला' हो या 'ड्रीम गर्ल'।'

आयुष्मान और सलमान के बीच के कनेक्शन पर की बात निर्देशक ने आयुष्मान खुराना और सलमान खान के बीच के कनेक्शन पर भी बात की। सलमान खान ने ही राजश्री की फिल्मों में 'प्रेम' के किरदार को सबसे मशहूर बनाया था। बड़जात्या ने बताया कि वे दोनों एक्टर्स के साथ एक जैसा ही तरीका अपनाते हैं। वे उनसे किसी और की नकल करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें अपने तरीके से उस किरदार में अपनी पर्सनैलिटी डालने की छूट देते हैं।

दोनों में है एक खास समानता उन्होंने कहा, 'आयुष्मान और सलमान खान में एक समानता यह है कि मैं उन्हें वैसे ही रहने देता हूं जैसे वे हैं। मैं उन्हें अपने तरीके से काम करने देता हूं। पहले ही दिन मैंने देखा कि उन्होंने 'प्रेम' के भाव को इतनी बखूबी पकड़ लिया था कि मुझे लगा, इसमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। सलमान भाई के साथ भी ऐसा ही है। मैं उनसे मिलने जाता हूं, उन्हें सीन समझाता हूं और फिर वे उसमें अपना अंदाज जोड़ देते हैं। वह उनका 'प्रेम' है और आयुष्मान का अपना 'प्रेम' है।'